Deklarowany zasięg elektryków to ściema. Podano prawdziwe dane

Kto by się spodziewał?

Procedura WLTP - jak wygląda? Przebieg

Realny zasięg samochodów elektrycznych

Jak byście się czuli i jakie targały by Wami emocje, gdybyście zapłacili sprzedawcy za tonę węgla, a dostali jedynie 750 kilogramów? Gdyby ekspedientka w sklepie zamiast uważyć Wam pół kilo ulubionej szyneczki wcisnęła w tej samej cenie zaledwie 350 gramów? Oszukanymi w podobny sposób powinni czuć się nabywcy samochodów elektrycznych, którzy uwierzyli w ich deklarowany. Włoski serwispo raz kolejny już sprawdził realny zasięg elektryków. Liczby mogą wprawić niektórych w osłupienie.Zasięg samochodów według nowej procedury WLTP miał być bliższy prawdy niż zasięgi podawane wedle starej procedury NEDC. Niestety, producenci samochodów nadal do testów podchodzą w sposób na tyle cwany, że zasięg realny często nie ma wiele wspólnego z deklarowanym. Największe różnice uwidaczniają się w przypadku samochodów elektrycznych, choć oczywiście są one w mniejszym stopniu widoczne również w przypadku samochodów spalinowych.Na początek wypada nakreślić to,w przypadku samochodów elektrycznych. Światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich to 30 minut jazdy w każdym z 4 cykli testowych. W trakcie każdego z nich samochód pokonuje dystans 23,25 km w 4 fazach jazdy - 52% w mieście i 48% poza miastem. Średnia prędkość pojazdu wynosi 46,5 km/h, a najwyższa prędkość - 131 km/h. Kluczowa jest tu stała temperatura 23 stopni Celsjusza.Testy WLTP są przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, aby zapewnić porównywalność warunków testowych dla wszystkich pojazdów, jak wiatr, temperatura, natężenie ruchu, stan drogi. Idealne odtworzenie jej w realnym ruchu jest nie tyle trudne, co po prostu niemożliwe.Rok temu włoski oddział serwisu InsideEVs przeprowadził głośny test zasięgu samochodów elektrycznych, który dowiódł, że różnice pomiędzy deklaracjami WLPT i realną jazdą sięgały nawet 41 procent. W tym roku uczestnicy testu wypadli tylko odrobinę lepiej.W teście wzięło udział łącznie dziesięć modeli samochodów elektrycznych. Włosi podróżowali autami z klimatyzacją ustawioną na 22 stopni Celsjusza, ze wszystkimi oknami zamkniętymi i w trybie normalnym. W każdym znajdował się tylko kierowca. Testy prowadzono w temperaturze 14-18 stopni na będącej obwodnicą Rzymu drodze, na pętlach o długości 68,2 km, aż do momentu, w którym bateria w każdym z nich wskazywała 5 procent naładowania. Naobowiązuje limit prędkości do 130 km/h, redukowany do 110 km/h na niektórych odcinkach. Umiarkowany ruch sprawiał, że utrzymywanie tak wysokich prędkości nie jest możliwe. Wszystkie auta podróżowały razem, jednym tempem, aby wykluczyć wszelkie różnice w jeździe.