Fotoradar w Rudzie Śląskiej pogarsza bezpieczeństwo ruchu. Kuriozalna odpowiedź GITD

Fotoradar na zakręcie mistrzów w Rudzie Śląskiej

Podstawową rolą fotoradarów wcale nie jest podobno chęć karania kierowców przekraczających prędkość. Urządzenia te są stawiane przy drogach celemi to stanowi nadrzędny cel ich istnienia. Co jednak powiedzieć w sytuacji, kiedy fotoradar sprawia realne zagrożenie dla kierujących pojazdami? Kierowcy uważają, żeod jakiegoś czasu jest takim zagrożeniem., nazywany także, to miejsce słynące do niedawna z licznych spektakularnych kolizji i wypadków. 28 lutego 2022 roku przed zakrętem, nieopodal tzw. "czarnego punktu", ustawiono fotoradar. Fotoradar przy DTŚ od kilku dni denerwuje i oślepia kierowców.Kierowcy i lokalne media donoszą, że od kilku dni fotoradar przy DTŚ robi zdjęcia absolutnie wszystkim przejeżdżającym pojazdom. Nie ma znaczenie to, czy kierujący samochodem popełnia wykroczenie. Dziwny sposób działania urządzenia pomiarowego nie tylko irytuje kierowców, ale wprost utrudnia im bezpieczną jazdę.- zastanawia się jeden z czytelników Dziennika Zachodniego.Dziennikarze skierowali zapytanie do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o absurdalne zachowanie fotoradaru. Odpowiedź okazała się zaskakująca. Otóż fotoradar przy DW 902 w Rudzie Śląskiej... ma tak działać, a przynajmniej czasowo.- podaje Wojciech Król z biura prasowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie.- wyjaśnia.Prace serwisowe fotoradaru prowadzące do oślepiania kierowców i pogorszania bezpieczeństwa w ruchu? Brzmi zupełnie irracjonalnie.Nie wiadomo ile jeszcze potrwają prace serwisowe nad urządzeniem.Opisywany tu fotoradar od 28 lutego 2022 roku wykrył ponadprzypadków przekroczenia prędkości.Źródło: Dziennik Zachodni , zdj. tyt. CANARD