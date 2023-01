Zakaz rejestracji samochodów spalinowych w Polsce. Rząd przemówił

Jednoznaczne stanowisko.

"Jestem optymistą, jeśli chodzi o wzrost zamożności Polaków, który już dzisiaj jest poważny i wierzę, że znacznie więcej niż 20 proc. Polaków będzie stać w 2035 roku na samochód elektryczny"

"Mimo to duże grupy społeczne mogą być pozbawione możliwości korzystania z samochodów, więc z takim wykluczeniem należy walczyć"

Europejski Zielony Ład

Równi i równiejsi

Nowy Ford Mustang z V8 pod maską? To jeden z ostatnich takich samochodów spalinowych, a przynajmniej na rynku europejskim. | Źródło: FordCo do zakazu sprzedaży samochodów spalinowych wypowiedział się też szef PiS, Jarosław Kaczyński.- mówił Jarosław Kaczyński w Bielsku-Białej, pytany o podejście PiS do zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w UE.- zauważył.Co ciekawe,od 2035 roku w ramach podpisanego w listopadzie 2021 Porozumienia z Glasgow. Deklarację podpisały 24 państwa rozwinięte, 39 miast oraz regionów, a także 28 operatorów flot i platform carsharingowych oraz 6 producentów samochodów. Nie poparły jej USA, Niemcy, Francja, Chiny i Japonia. Trudno powiedzieć jak wielkie znaczenie ma poparcie Wysp Zielonego Przylądka i Salwadoru.Zdaniem wielu biorąc pod uwagę obecny stan europejskiej gospodarki, panujący kryzys oraz to, że mniejszość osób stać na samochody elektryczne, z wprowadzeniem nowych przepisów należy wstrzymać się na jeszcze wiele lat. Trzeba pamiętać o tym, że koniec motoryzacji spalinowej oznacza koniec wielu, jeśli nie większości warsztatów samochodowych.Ford Mustang Mach E - zdaniem jednych świetny samochód elektryczny, zdaniem innych szarganie dobrego imienia kultowego modelu. | Źródło: FordCelem pakietu Fit for 55 jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla przez Unię Europejską o co najmniej 55 procent w stosunku do roku 1990. Dodatkowo pakiet ten zakłada, żePorozumienie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych, w praktyce oznaczających przejście na motoryzację elektryczną, zawarto 27 października 2022 roku.Przypominam, że obecnie za każdy emitowany gram CO2 ponad ustaloną normę producenci aut płacą karę w wysokości 95 euro. Kary te przenoszone są na konsumentów, między innymi dzięki czemu ceny nowych samochodów są tak wysokie. Z płacenia kar wyłączone są firmy sprzedające mniej niż 1000 samochodów rocznie. Zgadliście, to firmy produkujące auta dla najbogatszych - Ferrari, Aston Martin i podobne. Te wyposażone w paliwożerne i niezbyt ekologiczne silniki pojazdy będą związane przepisami dopiero pod koniec 2035 roku. Dzięki temu zapewne ominie je zakaz sprzedaży aut z silnikiem benzynowych.Źródło: TVP Info