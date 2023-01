Chińczycy stworzyli pierwszy tego typu pociąg na świecie. Co to za konstrukcja?

Oryginalny napęd.



Jak donoszą chińskie media, w Państwie Środka udało się skonstruować pierwszy na świecie pociąg napędzany wodorem. Konstrukcja została wyprodukowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia CRRC Changchun Railway Company oraz Chengdu Rail Transit.



Chociaż już wcześniej mogliśmy zobaczyć inne pociągi napędzane wodorem, nowy pomysł Chińczyków został opracowany i przystosowany specjalnie do środowiska miejskiego.



Pierwszy na świecie miejski pociąg na wodór



Pociąg, który z powodzeniem zjechał z linii montażowej w Chengdu, w prowincji Sichuan jest w stanie jechać z prędkością do 160 kilometrów na godzinę. Konstrukcja korzysta z podobnych rozwiązań, co tak zwane “bullet-trains” operujące na niektórych chińskich trasach. Pod względem prędkości do bullet-trainów pociągowi na wodór jeszcze trochę brakuje - te mogą jechać z szybkością do 350 kilometrów na godzinę.





Nowy pociąg na wodór może korzystać również z alternatywnego źródła zasilania. W tym przypadku są to baterie pozwalające na przejechanie do 600 kilometrów. Opisywana konstrukcja jest kluczowa w kontekście planów Chin związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz stałym zmniejszaniem zanieczyszczeń. Wodór jest obecnie uważany za czyste źródło energii. Jedynym produktem ubocznym podczas spalania go jako paliwa jest para wodna. Nie wytwarza on także szkodliwych zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych - w tym dwutlenku siarki.









Wodór może być również produkowany z różnych źródeł, w tym z zasobów odnawialnych - takich, jak wiatr, słońce i energia wodna. Taka sytuacja tylko i wyłącznie zwiększa jego potencjał w kontekście “czystej” energii. Wykorzystanie wodoru do napędzenia pociągu miejskiego zmniejsza jego zależność od sieci trakcyjnej. To również znaczące zmniejszenie kosztów w zakresie inwestycji w infrastrukturę oraz jej bieżące utrzymanie.