NASA zbudowała największy pojazd świata. Pali 29812 litrów ropy na 100 km

Robi niesamowite wrażenie na każdym obserwatorze.

Żółw uznawany jest za synonim zwierzęcia, które porusza się z wyjątkowo małą prędkością. Żółw lamparci na przykład przemieszcza się w tempie zaledwie 1 kilometra na godzinę. Niewiele szybszy jest obecnie największy pojazd na świecie. Obsługiwany przez zespół 25-30 inżynierów transporter gąsienicowy skonstruowany na zlecenie NASA osiąga prędkość jedynie 1,5 km/h, ale i tak doskonale spełnia swoje zadanie.Ogromny NASAwykorzystuje dwa 16-cylindrowe silniki wysokoprężne Alco, które napędzają dwa generatory prądu stałego o mocy, które z kolei napędzają kolejne 16 silników odpowiedzialnych za ruch czterech zestawów gąsienic o łącznej masie. Zastanawiacie się zapewne, do czego służy ten przedziwny, masywny sprzęt. Stworzono go do transportowania rakiet.

Gigant obsługiwany przez 30 osób

Crawler-Transporter II z jedną z rakiet w drodze na Launch Pad 39B. | Źródło: NASAImponuje to sam fakt, ze NASA stworzyła dedykowane dwa generatory Diesla Cummins o mocy 2040 KM dla zapewniania prądu przemiennego do zasilania wszystkich innych elementów konstrukcji, w tym pomp i świateł. Spalanie?. Daje to w przeliczeniu spalanie. Auć. Bak może pomieścić 9463 litrów paliwa. Platforma pokonuje jednak oczywiście znacznie krótsze dystanse od 100-kilometrowych.Crawler-Transporter II przemieszcza się na dystansie 6,75 km łączącychz resztą infrastruktury kosmodromu NASA. Przejechanie tego dystansu tam i z powrotem zajmuje 16 godzin.Źródło: NASAPokazana na powyższym zdjęciu od NASA ciężarówka z wodą odpowiada za zwilżanie żwirowych ścieżek, co ma na celu uniknięcie wzniecania kurzu powstałego w efekcie kruszenia skał pod gąsienicami.Około 30 osób pilnuje pojazdu Crawler-Transporter II podczas jego przejazdu do platformy Launch Pad 39B. Niektórzy pracują wewnątrz maszyny, zajmując się różnymi jego systemami, podczas gdy inni poruszają się przed pojazdem, uważnie obserwując jego działanie, w tym pracę gąsienic. Maksymalna ładowność tego kolosa to oszałamiające 9000 ton. Maszyna nie jest wyposażona w GPS - prowadzą ją do celu "spotterzy" pracujący dla NASA.Wyzwanie związane z kierowaniem takim kolosem wynika z przewidywania odpowiedniego momentu, w którym należy wykonać skręt. W przeciwieństwie do jazdy samochodem lub ciężarówką, Crawler na skręt kierownicą nie odbywa się natychmiastowo, a ze sporym opóźnieniem, wynoszącym nawet 30-40 sekund. Kierowca musi myśleć z wyprzedzeniem mniej więcej 45 metrów przed zakrętem.Crawler-Transporter II odegra kluczową rolę w transporcie rakiet programu Artemis , którego założeniem jest powrót człowieka na Księżyc.Źródło: NASA, zdj. tyt. NASA