Lepiej, aby nikt nie włamał się na router.



To naprawdę zadziwiające, do czego doprowadził projekt naukowców z amerykańskiego uniwersytetu w Pittsburghu. Grupa badaczy z Carnegie Mellon University mogła dzięki zwykłym routerom WiFi śledzić obecność ludzi w pomieszczeniach. I to nawet przez ściany.



Wystarczy tylko przeanalizować sygnały WiFi, aby poznać rozmieszczenie ludzkich sylwetek

Podstawą do rozpoczęcia prac był system DensePose, który został opracowany przez badaczy z działu AI Facebooka i londyńskich naukowców. Służy do mapowania powierzchni ludzkiego ciała. Później na jego podstawie wytrenowano sztuczną inteligencję do rozpoznawania sygnałów generowanych przez ludzkie ciało, kiedy przechodzi przez nie sygnał WiFi. Nie jest to może metoda tak dokładna jak LiDAR, ale po jej ewentualnym komercyjnym wprowadzeniu, w zasadzie każdy tanim kosztem będzie mógł monitorować swój dom lub firmę, zamiast wykorzystywać dodatkowy system kamer i czujników. Tym bardziej, że routery WiFi są powszechne i nie potrzebują obecności oświetlenia.