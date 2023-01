Elektryczny skuter jak walizka. Złożysz go i schowasz pod biurkiem

Na dodatek prezentuje się stylowo.

Elektryczny skuter jak walizka

Skuter to pojazd bardzo kompaktowy, którym można wjechać prawie wszędzie i zaparkować prawie wszędzie. Klasycznego skutera nie można jednak zabrać ze sobą do biura czy przetransportować w niewielkim bagażniku samochodu.No, w latach 80. XX wiekustworzyła mały skuter, który można było złożyć i włożyć do bagażnika ówczesnej, maleńkiej Hondy City. Niemniej, firma sprzedała 50 tysięcy egzemplarzy urządzenia i spoczęła na laurach. Zgłoszenia patentowe z ostatnich dwóch lat sugerują, że Honda chce do tego konceptu powrócić, w wydaniu elektrycznym, ale możemy tylko zgadywać, kiedy faktycznie to zrobi. Tymczasem zdążył zaadaptować go japoński start-up, który stworzył własny elektryczny, składany skuter., bo tak brzmi nazwa elektrycznego, składanego skutera start-upu ICOMA, został wyposażony w silnik elektryczny o mocy 600 W, który pozwala mu rozwinąć maksymalną prędkość wynoszącą 40 kilometrów na godzinę. Za zasilanie pojazdu odpowiada zaś litowa bateria o pojemności 12 Ah, zapewniająca zasięg do 30 kilometrów. Aby ją naładować do pełna ze zwykłego gniazdka, potrzeba 3 godzin.