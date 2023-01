Największy samolot świata z udanym lotem testowym

Po raz drugi.



13 stycznia bieżącego roku firma Stratolaunch ponownie wykonała udany, testowy lot swojej konstrukcji Roc - największego samolotu jaki istnieje na świecie. Na pokładzie Roca znalazł się pojazd hipersoniczny Talon.



Konstrukcja przebywała w powietrzu nieco ponad 6 godzin, co jednocześnie jest rekordem Stratolaunch w zakresie długości samego lotu.



Stratolaunch rozwiązał swoje problemy



Samolot transportowy Roc od Stratolaunch posiada rozpiętość skrzydeł większą od boiska piłkarskiego. Firma już po raz drugi wykonała udany lot testowy, który położył podwaliny pod kolejne misje zakładające testy “zrzutowe” statku naddźwiękowego Talon.





fot. Stratolaunch

W oficjalnym oświadczeniu przesłanym w ubiegłym tygodniu, dyrektor generalny i prezes Stratolaunch, Zachary Krevor stwierdził, iż harmonogram testów przebiega zgodnie z planem, a inżynierowie robią wszystko, aby Roc wyniósł w górę talona i dokonał bezpiecznej procedury separacji. Jeśli to się uda, Stratolaunch będzie mógł rozpocząć zbieranie zamówień od pierwszych klientów.Na razie samemu samolotowi udało się wystartować ze wschodniej Kalifornii osiągając pułap 22500 stóp (około 6860 metrów).Roc ma być swoistą odpowiedzią między innymi na technologie rozwijane chociażby przez Virgin Orbit. Coraz większa liczba producentów interesuje się możliwościami stworzenia konstrukcji samolotu, której zadaniem będzie wyniesienie w powietrze innej konstrukcji - ta podwieszona pod skrzydłami będzie “uwalniać się” w trakcie lotu i osiągać pułap ziemskiej orbity, wynosząc ładunki cargo w przestrzeń kosmiczną. Przynajmniej to wszystko miałoby tak wyglądać na papierze. W rzeczywistości może być różnie.Firma Stratolaunch pierwotnie została stworzona przez Paula Allena, w 2011 roku. Allen był również współzałożyciele Microsoftu. Początkowym celem Stratolaunch było wystrzelenie rakiet w kosmos z powietrza. Allen zmarł niespodziewanie w 2018 roku, a od tamtej pory Stratolaunch działa pod firmą Cerberus Capital Management.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Stratolaunch zaoferuje swoim klientom skuteczny dostęp do przestrzeni kosmicznej.Źródło: Stratolaunch / fot. Stratolaunch