SpaceX właśnie wyniosło tajemniczy wojskowy ładunek dla USA

Musk mimo kontrowersji nadal współpracuje z wojskiem.



Ostatniej nocy dokładnie o godzinie 17:56 czasu EST (23:56 w Polsce) odbył się pierwszy tegoroczny start rakiety Falcon Heavy z Kennedy Space Center na Florydzie w USA. Początkowo lot miał być zrealizowany w sobotę, ale doszło do niego dzień później. Oczywiście chodzi o rakietę założonej przez Elona Muska firmy SpaceX i misję USSF-67. Multimiliarder mimo trwających już od kilku miesięcy dużych kontrowersji związanych z Twitterem czy przede wszystkim komentarzami i wtrącaniem się w sytuację geopolityczną, wciąż współpracuje z USA na gruncie tamtejszych sił zbrojnych. Kontrakty zawarte z wojskiem mają swój początek jeszcze wiele lat temu, ale ciągle obowiązują. To naprawdę dobry klient dla koncernu Muska.



Do niedawna najcięższa rakieta na świecie z pierwszym startem w 2023 roku

Wczorajszy start był już piątą wyprawą Falcona Heavy. Do niedawna najmocniejszej rakiety, która w ostatnim czasie musiała uznać wyższość SLS Space Launch System po jej próbnym locie bezzałogowej wokółksiężycowej misji Artemis 1. Ale w niedalekiej przyszłości firma SpaceX odzyska tytuł dzięki Super Heavy wraz z testowym startem Starshipa. Pierwszy testowy lot StapeX Falcon Heavy odbył się w lutym 2018 roku, kiedy na jego pokładzie wystrzelono w podróż orbitalną wokół Słońca elektryczny samochód Tesla Roadster (i siedzącego w nim manekina Starmana) należący do samego Elona Muska.





Przygotowywania do ostatniego startu Falcona Heavy / Foto: SpaceX



Ostatnie jego użycie przypadało po dłuższej przerwie na listopad 2022 roku i również wojskową misję USSF-44. Rakieta składa się z elementów zmodyfikowanych stopni SpaceX Falcon 9 (dokładnie tych samych, które poleciały rok temu) oraz centralnego boostera i ostatniego stopnia z ładunkiem.





Boczne znane z Falcona 9 moduły bez problemu wylądowały na oceanie w pobliżu Florydy i powinny być przeznaczone do ponownego użycia. Jednak wcale nie próbowano odzyskiwać środkowego boostera z racji zapotrzebowania na paliwo. Spoczął w Oceanie Atlantyckim. Chociaż wcześniej w 2019 roku element tego typu miał być odzyskany i wykorzystany ponownie, ale finalnie po lądowaniu spadł z platformy i zatonął. W teorii jest to możliwe, ale jeszcze nigdy operacja (jeśli w ogóle się jej podejmowano) nie zakończyła się pełnym sukcesem.



Cztery nowe satelity US Space Force na orbicie, nie znamy ich dokładnego przeznaczenia

W weekendowej misji Falcona Havy wyniesiono LDPE-3A, który jest nośnikiem przenoszącym mniejsze satelity, ale przede wszystkim duży ładunek Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2. Oba w ramach współpracy z US Space Force. Wśród mniejszych obiektów można wymienić trzy prototypowe satelity, w tym jednego związanego z szyfrowaniem komunikacji pomiędzy przestrzenią kosmiczną i ziemią oraz dwa mające zwiększyć świadomość sytuacyjną. Można to różnie rozumieć, ale mi osobiście termin kojarzy mi się z wojskowymi satelitami szpiegowsko-obserwacyjnymi.



Falcon Heavy’s side boosters have landed pic.twitter.com/jzxIbHSfFR — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023

Główny ładunek w postaci komunikacyjnego Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, znalazł się na orbicie geostacjonarnej (względem powierzchni ziemi spoczywa się wciąż w tym samym miejscu nieba jak np. satelity przekazujące telewizję) na wysokości około 35,7 tysięcy kilometrów nad ziemią. Nie ujawniono wszystkich interesujących szczegółów związanych z satelitami, ale to nic dziwnego przy misji wojskowej.



