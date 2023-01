W Chinach powstanie największa na świecie turbina wiatrowa

Średnica jej wirnika ma wynosić aż 290 metrów.

Gigantyczna konstrukcja o gigantycznych możliwościach

W kolejnych miejscach na świecie powstają elektrownie wiatrowe, które pozwalają pozyskiwać ekologicznie czystą energię. Coraz częściej stawia się morskie elektrownie wiatrowe. To dlatego, że choć koszty ich budowy i eksploatacji są większe niż tych lądowych, cechują się większą efektywnością. Jednym z najdroższych etapów budowy morskiej elektrowni wiatrowej jest przygotowanie morskiego dna pod montaż każdej z turbin. W związku z tym inżynierowie zaczęli myśleć w następujący sposób – lepiej postawić kilka większych turbin niż więcej mniejszych turbin o takiej samej łącznej wydajności energetycznej. W efekcie dzisiaj przeróżne firmy prześcigają się w budowie coraz to większych turbin wiatrowych.Chińskie przedsiębiorstwozapowiedziało właśnie wprowadzenie do swojej oferty absolutnie monstrualnej turbiny wiatrowej, której przypadnie tytuł. Rotując, będzie ona obejmowała swoim zasięgiem powierzchnię. Każda z jej łopat będzie charakteryzowała się długością na poziomie 140 metrów, a średnica jej wirnika ma wynosićMingYang twierdzi, że jego nowa turbina –– będzie w stanie przeciwstawić się najbardziej ekstremalnym morskim warunkom, w tym najsilniejszym tajfunom i wiatrom o prędkości przekraczającej 202 kilometry na godzinę. Przy średniej prędkości wiatru wynoszącej 30,6 kilometra na godzinę turbina ta powinna generować rocznieenergii – ilość, która ma wystarczać 100 tysiącom osób.