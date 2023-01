Kupiła samochód elektryczny. Na wolną od usterki baterię musi czekać 4 lata

Dostępność akumulatorów ma spadać.

Oczekiwanie na części zamienne do aut to obecnie spory problem

Ach, baterie w samochodach elektrycznych. Jakiś czas temu General Motors ogłosił wielką akcję serwisową, w ramach której zapowiedział wymianę baterii w około 140 tysiącach samochodachna terenie Stanów Zjednoczonych. Powód?. Wygląda na to, że proces ten nie przebiega zgodnie z planem, głównie za sprawą umiarkowanej dostępności podzespołów. Jedna z czytelniczek serwisu InsideEVs i właścicielka elektrycznego Chevroleta Bolt 2020 z Alaski została poinformowana przez swojego dealera Chevy, że na wymianę będzie musiała czekać około czterech lat.mieszka w, skonsolidowanym mieście–okręgu, znajdującym się w zachodniej części Wyspy Baranowa, w archipelagu wysp Aleksandra na Alasce.to właśnie w tym mieście podpisano umowę na mocy której Rosja sprzedała USA całą Alaskę. Sitka była stolicą Alaski do 1906 roku, jednakże teraz jest miejscem nieco zmarginalizowanym, także przez dealerów samochodowych. Pomimo tego, popularność samochodów elektrycznych w tym miejscu rośnie, pomimo braku publicznej infrastruktury do ładowania.Dodać należy, że wyspa nie ma połączenia drogowego z lądem, więc podróżowanie do kontynentalnej części wymaga wykorzystania łodzi, samolotu lub promu. Prom przypływa i odpływa tylko raz w miesiącu, a podróż trwa 12 godzin. Między innymi z tego powodu Sitka nie ma swojego dealera marki Chevrolet, a Patricia Atkinson kontaktuje się z tym w kontynentalnym