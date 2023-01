Samochody elektryczne to poważne zagrożenie dla innych pojazdów. O tym się nie mówi

Amerykańska NTSB ostrzega.

O samochodach elektrycznych mówi się w ostatnim czasie naprawdę sporo. Minione tygodnie przyniosły interesujące doniesienia m.in. na temat rekordowej sprzedaży tych pojazdów w Norwegii (89% rynku w 2022 roku, wliczając hybrydy), ale też ogromnej podwyżki cen ładowania elektryków w Polsce na Orlen Charge . Trudno nie odnieść wrażenia, że dominują informacje przedstawiające auta elektryczne w niekorzystnym świetle. Najnowszy komunikat amerykańskiej(NTSB) przypomina o kolejnym związanym z nimi problemie, na temat którego mówi się stanowczo zbyt mało.Na przestrzeni minionych lat na wysoką masę samochodów elektrycznych zwracano uwagę głównie w kontekście kwestii dotyczących ich zasięgu. Gdyby udało się stworzyć lżejsze i równie pojemne jak obecne baterie, z pewnością wydłużyłoby to odległość, jaką auta elektryczne byłyby w stanie pokonać na pojedynczym ich ładowaniu. Z jakiegoś powodu niemal nikt nie wspomina o masie elektryków w kontekście bezpieczeństwa. Zderzenie z samochodem elektrycznym może zakończyć się tragicznie dla użytkownika pojazdu spalinowego.Szefowa amerykańskiej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu wyraziła w tym tygodniu zaniepokojenie w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jakie stwarzają ciężkie samochody elektryczne w przypadku zderzenia z lżejszymi pojazdami.zauważyła, że. Masa samego zespołu baterii to- mniej więcej tyle, ile waży

"Jestem zaniepokojona zwiększonym ryzykiem poważnych obrażeń i śmierci wszystkich użytkowników dróg z powodu większej masy własnej oraz rosnących rozmiarów, mocy i osiągów pojazdów na naszych drogach, w tym pojazdów elektrycznych"

Osiągi elektryków to kolejny z punktów dyskusji

Fiat 500 (z prawej) ma masę 865-1005 kg. Elektryczny nowy Fiat 500e (z lewej) waży ok. 1265-1470 kg. | Źródło: FiatSzalenie popularny w Stanach Zjednoczonychw wersji elektrycznej jestod jego spalinowego odpowiednika.ma masę o 33 procent większą od modelu zasilanego paliwem.– powiedziała Homendy.Aby samochód elektryczny mógł osiągać zasięg zbliżony do 500 kilometrów na jednym ładowaniu, musi zostać wyposażony w baterię o masie co najmniej kilkuset kilogramów.Homendy słusznie zauważa, że nie tylko masa stanowi potencjalne zagrożenie. Jest nim również spory moment obrotowy i moc elektryków. Pierwszy elektryk jest zazwyczaj dla użytkownika zarazem samochodem o najlepszych osiągach w jego "karierze" kierowcy. Wiele osób po prostu nie radzi sobie z opanowaniem takich wozów.Użytkownicy małych, lekkich samochodów mogą odnieść poważne obrażenia z konsekwencji kolizji z elektrykiem. | Źródło: mat. własnyOczywiście dysproporcje "wagowe" istnieją także pomiędzy samochodami napędzanymi poprzez silniki spalinowe, nie są jednak tak rażące. Zwłaszcza w USA panuje moda na wielkie SUV-y i pickupy, ale podobny trend w przypadku SUV-ów widać także w Europie. Mniejsze, a już na pewno starsze konstrukcyjnie samochody przeważnie wychodzą z kolizji z takimi pojazdami w opłakanym stanie. Nikt nie wyobraża sobie chyba jednak, żeby zakazano sprzedaży samochodów zbyt ciężkich lub zbyt lekkich.Eksperci uważają, że sprzedaż elektryków w Polsce w 2023 roku się podwoi, głównie dzięki zakupom flotowym do firm oraz urzędów. W roku 2022. Zarejestrowano wtedy 12,7 tysiąca aut w pełni elektrycznych (BEV). Dla porównania, w NorwegiiŹródło: mat. własny