Tak brzmi elektryczne Porsche 718. Będziesz zaskoczony

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance w akcji.



Porsche 718 to najtańsze nowe Porsche. Dostępne w nadwoziu z twardym, nieotwieranym dachem (Cayman) lub jako roadster (Boxster) przyciąga jak magnes miłośników sportowych samochodów, które są premium nie tylko ze względu na cenę. Elektryczne Porsche 718 wciąż jest w przygotowaniu, podobnie jak zelektryfikowany wariant modelu Macan. W sieci udostępniono jakiś czas temu ciekawe nagranie z prototypowym, topowym modelem Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance. Samochód zwrócił uwagę internautów dźwiękami, jakie wydaje.



Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance na wideo

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance zaprezentowano po raz pierwszy na Festiwalu Prędkości w Goodwood w czerwcu 2022 roku. Od tamtego czasu samochód pojawił się jeszcze na 20-leciu fabryki Porsche w Lipsku, a później nie było o nim zbyt głośno. Na nowo popularność zyskuje obecnie film z listopada ubiegłego roku, na którym można posłuchać... brzmienia bezemisyjnego samochodu Porsche. To zaskoczyło wielu internautów.



Jeden z komentujących napisał, że Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance brzmi jak elektryczne autka dla dzieci i prawdę mówiąc coś w tym jest, nie sądzicie?



Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance wyposażono w dwa silniki elektryczne, po jednym na każdej osi, generujące łączną moc 1088 KM w najbardziej sportowym z ustawień. W trybie standardowym kierowca musi zadowolić się mocą 612 KM. Masa własna pojazdu to 1590 kg, a rozkład masy wynosi 52-48.



Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance. | Źródło: Porsche



GT4 ePerformance to także układ hamulcowy bez ABS ze sterowaniem brake-by-wire (elektronicznym) i mocno poszerzone względem benzynowego modelu GT4 Clubsport nadwozie (aż o 14 centymetrów!). Panele karoserii stworzone są z włókien kompozytowych.



Zasięg Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance w bardziej oszczędnym z ustawień ma pozwolić na jazdę torową przez ok. 30 minut. To i tak całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę "obciążenia", jakim poddawane są auta na torze. Auto wyposażone jest w baterię o pojemności 82 kWh.



Źródło: Instagram