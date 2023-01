Nadchodzi bardzo ważny moment dla SpaceX. Już niebawem pierwszy test

Po wielu miesiącach oczekiwania.



Długo musieliśmy czekać, ale w końcu jest - SpaceX oficjalnie zapowiedziało pierwszy, orbitalny test rakiety Super Heavy wraz z dołączonym do niej statkiem kosmicznym Starship. Całe wydarzenie odbędzie się już za kilka tygodni, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.



Informacje na temat planowanego, orbitalnego testu zostały udostępnione na oficjalnym Twitterze firmy.



Najwyższa pora na testy rakiety Super Heavy



Już niebawem SpaceX ma przeprowadzić kilka istotnych testów naziemnych związanych ze startem rakiety Super Heavy. W tym przypadku każde z tych wydarzeń jest krytyczne - firma nie może sobie pozwolić na problemy, które mogą potencjalnie wystąpić podczas lotu.





fot. SpaceX

We wspomnianym tweecie możemy przeczytać, iż “zespół wkracza w serię testów przed pierwszym lotem Starshipa w nadchodzących tygodniach”. SpaceX zdradza również, że wszystkie z 33 silników umieszczonych w rakiecie są sprawne i gotowe do swojej pracy.Na zdjęciu możemy zobaczyć nowe zdjęcia rakiety, której wysokość to mniej więcej 120 metrów. Została ona umieszczona na stanowisku startowym w swojej bazie Starbase znajdującej się na terenie Boca Chica w amerykańskim Teksasie. Nie trzeba nikomu przypominać, że Super Heavy od SpaceX to najpotężniejsza rakieta w historii, która przebija nawetod NASA (w kontekście ciągu nawet dwukrotnie).Sam start Super Heavy będzie więc naprawdę spektakularnym widokiem, także pod kątem samych wrażeń audio.Jeśli pierwszy orbitalny lot testowy Super Heavy wraz ze Starshipem zakończy się powodzeniem, SpaceX oraz NASA będą mogły dalej planować wykorzystanie tego pojazdu do przeprowadzenia załogowej misji na Księżycu w ramach programu Artemis III. To wydarzenie ma się odbyć w okolicach 2025 roku.Zanim to się jednak stanie, to inżynierów czeka jeszcze mnóstwo, ale to mnóstwo pracy.Źródło: Twitter / fot. SpaceX