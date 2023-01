W USA drukowany jest właśnie w 3D dwukondygnacyjny dom

Robi wrażenie.

Amerykanie drukują w 3D piętrowy dom

"Materiał jest nowy, bo choć beton sam w sobie jest dobrze znanym materiałem, to beton drukowany w 3D to coś zupełnie nowego"

Drukowanie domów na drukarkach 3D nie jest może absolutną nowością w świecie technologii, ale rozwój i wzrost popularności takiego podejścia do konstruowania nieruchomości zasługuje na uwagę. W 2019 roku przedstawialiśmy Wam dom o powierzchni 46 metrów kwadratowych, którego wydrukowanie w 3D zajęło 12 godzin . Teraz Amerykanie postanowili pójść o krok dalej i wybudować znacznie bardziej skomplikowany, piętrowy dom. To, ale nie pierwsza na świecie.Drukowanie 3D w Stanach Zjednoczonych wchodzi na nowy, wyższy poziom. Dosłownie. Dom o powierzchni blisko 400 metrów kwadratowych wydrukuje ważąca ponad 12 ton nowoczesna drukarka. Cały proces wydruku ma zająć łącznie ok. 330 godzin, o czym przekonuje architekt Leslie Lok, współzałożyciel studia projektowego Hannah i projektant budowli.Projekt stanowi efekt dwuletniej współpracy studia Hannah, Peri 3D Construction i Cive, firmy zajmującej się inżynierią budowlaną. Z czego wydrukuje się dom? Z betonu. Nie jest to jednak zwykły beton, o czym przekonuje Hikmat Zerbe z Cive.Już teraz w Stanach Zjednoczonych znaleźć można domy mieszkalne, których wiele elementów wydrukowano w 3D. Ten trzypokojowy dom z drewnianą ramą jest w połowie ukończony i zostanie sprzedany rodzinie, która chce pozostać anonimowa.W ubiegłym roku dwukondygnacyjny dom pomyślnie wydrukowano wInnowacyjna technika ma w przyszłości pomóc budować szybciej i taniej. Pytanie brzmi czy mniejszy zarobek będzie na rękę firmom budowlanym.Źródło: Reuters