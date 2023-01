Talibowie zaprezentowali supersamochód Mada 9. Ma silnik z Toyoty. Nie, nie z Supry

Dość zaskakująca prezentacja.

"jeśli zwiększysz prędkość, będzie on wystarczająco mocny, aby wytrzymać"

د شیخ صاحب عبدالباقی حقانی ښکلی وینا وی pic.twitter.com/Qz1S9j2r1i — Eng.Abdullah Stanikzai (@AbdullahSarwan9) January 1, 2023

Talibowie się bawią, Afgańczycy cierpią

Zdjęcie z budowy Mada 9. | Źródło: TwitterRzecznik talibów Zabihullah Mujahid z dumą zamieścił zdjęcia samochodu w mediach społecznościowych i powiedział, że taki pojazd to powód do dumy dla całego kraju.Nie wiemy absolutnie nic o planach związanych ze sprzedażą Mada 9. Cena pojazdu również nie jest znana.Supersamochód został zaprezentowany w czasach, w których Afganistan zmaga się z jednym z najgorszychna świecie. Kobietom w kraju w ubiegłym roku Talibowie odebrali prawa do nauki i pracy.Międzynarodowe agencje pomocy humanitarnej podają, że, a trzy miliony dzieci jest zagrożonych poważnym niedożywieniem.Źródło: Twitter