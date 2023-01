Rosjanie testują “Posejdona”. Co to za broń?

Mogłaby uderzyć w niektóre amerykańskie miasta.



Załoga atomowego okrętu podwodnego Biełgorod miała zakończyć serię testów makiety rakiety Posejdon - poinformowała o tym rosyjska agencja TASS powołując się na źródła bliskie resortowi siłowemu.



Według wspomnianych źródeł, celem testu było sprawdzenie działania systemu odpalania Posejdona. model supertorpedy jest rozwijany w Rosji od jakiegoś czasu. Tym razem wojsko chciało sprawdzić, jak dokładnie ta konstrukcja będzie w stanie zachowywać się na różnych głębokościach pod wodą.



Amerykanie obserwują sytuację



Jak donosi serwis CNN, wywiad amerykański już od jakiegoś czasu bardzo mocno interesuje się kwestią Posejdona oraz testami przeprowadzanymi przez rosyjskie wojsko. Oprócz tego, Amerykanie mają także monitorować, jak dokładnie przemieszcza się okręt atomowy Bełgorod. W ostatnim czasie został on wprowadzony do służby i według raportu amerykańskiego Congressional Research Service, sam okręt miałby być w stanie przenosić nawet do ośmiu torped wyposażonych w głowice jądrowe.









Amerykański wywiad informował, iż jest bardzo prawdopodobne, że Bełgorod wraz z innymi rosyjskimi okrętami przebywa obecnie w okolicach Morza Arktycznego i to właśnie tam przeprowadza wspomniane testy. Także raport NATO z września 2022 roku budził obawy co do tego, w jaki sposób Rosjanie działają w kontekście swoich nowych torped Posejdon.