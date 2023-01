Carrefour płaci za puste butelki i puszki. Butelkomaty już działają

Pożyteczna akcja.

Butelkomaty na Śląsku

Pochwalam wszelkiego rodzaju realnie użyteczne technologiczne rozwiązania, pomagające rozwijać ekologiczne nawyki w społeczeństwie. W lipcu 2019 roku pisałem o Recyklomatach , które stanęły w Warszawie. Urządzenia te premiowały zwrot butelek plastikowych, szklanych i aluminiowych puszek eko-punktami wymiennymi na różnorakie nagrody. Teraz w województwie śląskim stanęły działające w podobny sposób Butelkomaty.Carrefour Polska oraz EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań ogłosiły uruchomienie pierwszych dziesięciu Butelkomatów w sklepach Carrefour, znajdujących się w woj. Śląskim. Osoby, które zdecydują się wrzucić doń zużyte butelki plastikowe i aluminiowe puszki zostaną nagrodzone. Urządzeniew postaci e-bonów za każde opakowanie.Zielony automat stanął m.in. w sosnowieckim Centrum Handlowym Plaza. Puste opakowania należy wrzucać pojedynczo to otworu., co prawdę mówiąc troszkę utrudnia dostarczenie ich większej ilości do urządzenia. Szkoda, bo to oznacza, że Butelkomat będzie raczej alternatywą dla kosza na śmieci, a nie miejscem faktycznej zbiórki dużej liczby opakowań do recyklingu.