Pod Bałtykiem powstanie najdłuższy tunel kolejowy na świecie

Połączy Helsinki i Tallin.



Obecnie trwają prace nad zaprojektowaniem podmorskiego tunelu kolejowego, który docelowo miałby połączyć stolicę Finlandii, Helsinki wraz ze stolicą Estonii - Tallinem. Cała konstrukcja będzie posiadać około 100 kilometrów długości i zaoferuje ważne połączenie pomiędzy krajami nordyckimi a Europą Środkową.



Czego jeszcze możemy się spodziewać?



Projekt tunelu opracowuje spółka FinEst Bay Area Development - jej właścicielem jest fiński przedsiębiorca Peter Vesterbacka, który odpowiada również między innymi za stworzenie gry Angry Birds. Jak podaje PAP, szacuje się, że budowa tunelu będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów euro. Jeśli to wszystko się uda, opisywany projekt będzie najdłuższym na świecie podmorskim tunelem kolejowym.





fot. Unsplash.com

Co ciekawe, sam tunel będzie również integrował Finlandię ze standardową europejską siecią kolejową. Dzięki temu będzie ona połączona również z Polską. Całość oprze się na linii o rozstawie 1435 milimetrów.Jak to wszystko wpłynie na prędkość podróży? Obecnie trasa na wodzie jest obsługiwana przez promy i statki pasażerskie. Trwa ona od dwóch do trzech godzin. Powstanie tunelu miałoby skrócić tę podróż do 30 minut. To ogromny postęp, który dla samej oszczędności czasu jest warty inwestycji. FinEst Bay chce wykorzystać do drążenia tunelu nawet 60 maszyn jednocześnie.Powstanie podmorskiego tunelu jest analizowane już od 2015 roku. Już wstępne studium zakładało, iż całość będzie opłacalna i będzie w stanie częściowo zwrócić się poprzez wzrost ruchu pasażerskiego oraz towarowego. W 2019 roku firma FinEast Bay podpisała list intencyjny z chińską firmą Touchstone Capital Partners - jego wartość wyniosła 15 miliardów euro.Obecnie najdłuższym podmorskim tunelem kolejowym pozostaje tunel pod cieśniną Tsugaru - jego długość wynosi 54 kilometry, z czego prawie 24 z nich znajdują się pod wodą.Źródło:PAP / fot. FineEst Bay