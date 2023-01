Cena i data premiery elektrycznych samochodów Xiaomi ujawnione

Nie będzie drogo, ale tanio też nie.

Samochód elektryczny Xiaomi - szczegóły

Samochód elektryczny Xiaomi - cena

Z początkiem 2021 roku świat obiegła informacja, jakoby samochód elektryczny Xiaomi faktycznie znajdował się w planie biznesowym popularnego chińskiego producenta elektroniki. W grudniu tego samego roku dowiedzieliśmy się, że auto Xiaomi trafi do sprzedaży w 2024 roku i będzie dystrubowane m.in. za pośrednictwem sklepów Mi Store. Im bliżej rynkowego debiutu, tym więcej konkretów. Poznaliśmy właśnieceny samochodów elektrycznych Xiaomi i datę ich debiutu potwierdzającą wcześniejsze rewelacje. Wiemy już, że korporacja pracuje nad dwoma modelami pojazdów.Podczas gdy w Europie i Stanach Zjednoczonych furorę robią przede wszystkim SUV-y, w Chinach i niektórych innych krajach Azji wciąż szalenie popularne są uznawane w Polsce za skrajnie niepraktyczne sedany. Najnowsze plotki sugerują, żebędą dwoma modelami elektrycznymi o takim właśnie nadwoziu. Oba będą przypominać pod względem wielkości BMW serii 3, Alfa Romeo Giulia i Mercedesa klasy C, czyli będą przedstawicielamiSerwis Jiemian powołując się na swoje źródła w Xiaomi donosi, że samochody elektryczne Xiaomi będą wykorzystywać czipy nowej generacji Qualcomm i NVIDIA Orin X. Podstawowy model ma być oparty na platformiei wykorzystywać baterię. Droższy samochód ma z kolei korzystać z platformyi abterii. Dotychczasowe pogłoski mówiły o tym, że droższy model będzie miał silnik o mocy 353 KM.Pierwszy samochód elektryczny Xiaomi powinien zostać, a jego masowa produkcja rozpocznie się w kolejnym roku - wszystko zatem idzie zgodnie z planem.Jiemian informuje też, że drugi z samochodów, rozwijany pod nazwą wewnętrzną Le Mans, może zostać wprowadzony na rynek w 2025 roku. Mówi się, że ten samochód byłby zbudowany na tej samej platformie, co inne popularne pojazdy elektryczne i dysponował trzema silnikami.Podobno samochody Xiaomi z kamuflażem już teraz poruszają się w pobliżu Xiaomi Science and Technology Park w Chinach. Spekuluje się, że to prototypy jednego z dwóch opisywanych tu modeli.Według najnowszych plotek pojazd o nazwie kodowej Modena będzie kosztował od 260 000 do 300 000 juanów (od 172 836 do 193 198 złotych). Sugeruje się, że drugi model - Le Mans - będzie kosztował ponad 350 000 juanów (powyżej 225 398 złotych). Oczywiście gdyby trafiły one do Europy, sprzedawane byłyby w znacznie wyższych cenach.Źródło: Jiemian