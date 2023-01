Tesla ukarana. Poszło o mniejszy zasięg samochodów elektrycznych zimą

Nareszcie ktoś kogoś za to ukarał.

Tesla ukarana w Korei Południowej

Elektryk zimą to pomyłka

Realny zasięg samochodów elektrycznych jest nierzadko znacznie niższy, niż podaje to producent. Sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej wraz ze spadkiem temperatur.potrafi być prawdziwą mordęgą, o czym przekonują się kierowcy narzekający na zasięg w skrajnych przypadkach nawet o kilkanaście, kilkadziesiąt procent krótszy od deklarowanego lub osiąganego latem. Pierwszy kraj postanowił ukarać właśnie producenta samochodów za przemilczanie tego stanu rzeczy.Korea Południowa postanowiła walczyć o prawa konsumenta, karając korporację za niedopełnienie obowiązku informacyjnego. Czy każdy konsument musi bowiem wiedzieć, że zasięg jego drogiego samochodu elektrycznego spadnie wraz z nastaniem mrozów? Nie. Powinien informować o tym producent w jasny i czytelny sposób.Południowokoreański regulator antymonopolowy zapowiedział nałożenie grzywny w wysokości 2,85 miliarda wonów () na firmę Tesla za to, że nie informuje swoich klientów o krótszym zasięgu jej pojazdów elektrycznych w niskich temperaturach.Koreańska Komisja ds. Sprawiedliwego Handlu (KFTC) przekazała, że Tesla od 2019 do niedawna na swojej oficjalnej lokalnej stronie internetowej wyolbrzymiała zasięgi swoich samochodów na jednym ładowaniu i opłacalność ich użytkowania w porównaniu z pojazdami benzynowymi, a także wydajność swoich ładowarek Supercharger.Zasięg samochodów amerykańskiego producenta spada w niskich temperaturach nawet o 50,5 procenta (!) w porównaniu do deklaracji składanych w sieci, podała KFTC we wtorkowym oświadczeniu.Tesla nie skomentowała kary.KFTC wcale nie walczy z elektrykami, a nieuczciwym podejściem korporacji. W 2022 roku KFTC ukarała grzywną firmę Mercedes-Benz i jego koreański oddział karą w wysokości 20,2 miliarda wonów za fałszywe reklamy związane z emisjami szkodliwych dla środowiska gazów w samochodach osobowych z silnikiem Diesla.W 2021 roku południowokoreańska grupa konsumencka Citizens United for Consumer Sovereignty stwierdziła, że zasięg większości pojazdów elektrycznych spada nawet o 40% w niskich temperaturach. Zgodnie z raportem, najgorzej w tej kwestii wypadały auta marki Tesla.Badanie przeprowadzone naelektrycznych wszystkich marek przeprowadzone w 2020 roku przez kanadyjskiego dostawcę usług telematycznych Geotab wykazało, że większość modeli miała podobny spadek zasięgu w niskich temperaturach, głównie dlatego, że bateria jest również wykorzystywana do ogrzewania samochodu dla kierowcy i pasażerów. Badanie to wykazało, że przy nieco powyżej 20 stopni Celsjusza średni zasięg EV przekraczał deklarowany zakres, ale przy minus 15 stopniach było to tylko 54 procent deklarowanego zakresu. W modelach z pompą ciepła sytuacja wyglądała znacznie lepiej.Źródło: Reuters , zdj. tyt. Fully Charged Show @YouTube