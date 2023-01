Policja ma nowy sprzęt. Dokładne badanie trzeźwości już w radiowozie

Nabytek policji z Zambrowa.

Nowoczesny ALKOMETR w służbie polskiej policji

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi

Funkcjonariusze z KPP W Zambrowie pokazali w sieci najnowszy sprzęt do przeprowadzania badań trzeźwości kierowców. Dzięki niemu policjanci mogą sprawdzić zawartość alkoholu w organizmie na miejscu zdarzenia, bez konieczności dokonywania tego rodzaju pomiaru na urządzeniu stacjonarnym na komisariacie. Przypominam: prosty pomiar alkomatem w takich sytuacjach nie jest wystarczający.

Urządzenie ALKOMETR kosztuje aż. Ten konkretny egzemplarz został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków samorządów terytorialnych powiatu zambrowskiego i będzie wykorzystywany właśnie na terenie tego powiatu.

Życzymy, aby przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mieli jak najmniej okazji do wykorzystania ALKOMETRu w praktyce. Nie ze względu na niską skuteczność w wykrywaniu osób jeżdżących na podwójnym gazie, a wzrostu odpowiedzialności po stronie kierowców.

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi w Polsce wynosi 0,19999 promila alkoholu we krwi. Kierowca posiadający 0,2 - 0,5 promila alkoholu we krwi znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu i popełnia wykroczenie. Powyżej tej wartości popełnia przestępstwo skutkujące odpowiedzialnością karną.

0,2 promila alkoholu we krwi to 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Odpowiedź jest prosta:. Wszystko zależy bowiem od masy ciała, metabolizmu i wielu innych czynników.