Wkrótce popcorn będziemy mogli prażyć podczerwienią zamiast w mikrofali

Naukowcy zademonstrowali, jak mogłoby to wyglądać.

Gotowanie podczerwienią

są póki co dość drogie, ale zyskują na popularności ze względu na oferowaną przez nie większą szybkość gotowania i efektywność energetyczną w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami wykorzystywanymi w kuchni. Z ich pomocą można jednak przygotować bardzo ograniczoną liczbę produktów, na czele z mięsem – na razie.Być tylko może kwestią czasu jest to, kiedy podczerwień będzie wykorzystywana w kuchni powszechnie. Teraz naukowcy udowodnili, że z jej pomocą można by robić chociażby, czyli ulubiony przysmak kinomaniaków.W pracy naukowej, która ukazała się na łamach, uczeni opisują badanie, w ramach którego dowiedli, że z pomocą podczerwieni można przygotować smaczny popcorn, i to przy mniejszym zużyciu energii niż typowaczyGrille na podczerwień pozwalają na podgrzewanie żywności poprzez bezpośrednie kierowanie na nią promieniowania podczerwonego z pomocą podgrzanych przedmiotów, takich jak szkło lub ceramika. Metoda ta jest znacznie szybsza niż gotowanie z użyciem zwykłego grilla, który ogrzewa powietrze wokół mięsa i dopiero pośrednio samo mięso.Przygotowywanie popcornu z użyciem podczerwieni wyglądałoby zupełnie inaczej niż grillowanie mięsa ze względu na jego wyjątkowy charakter. Otóż, ziarna popcornu pękają, gdy ciepło przekształca zawartą w nich wodę w parę wodną. Przy odpowiedniej ilości ciepła wewnątrz powstaje ciśnienie wystarczające, by rozerwać zewnętrzną powłokę i uwolnić zawarte w środku białka i skrobię, które następnie ochładzają się i przyjmują formę znajomej pianki.