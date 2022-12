Orlen znowu podnosi ceny ładowania elektryków! Orlen Charge droższy od 2023

Będzie jeszcze drożej.

Nowy cennik Orlen Charge od 1.01.2023

AC - 1,22 zł / kWh

- 1,22 zł / kWh DC 50 kW - 1,70 zł / kWh

- 1,70 zł / kWh DC >50/100/150 kW - 2,04 zł / kWh

AC - 1,61 zł / kWh

- 1,61 zł / kWh DC 50 kW - 2,30 zł / kWh

- 2,30 zł / kWh DC 50 kW < x < 125 kW - 2,47 zł / kWh

- 2,47 zł / kWh DC >125 kW - 2,72 zł / kWh

AC - 1,89 zł / kWh

- 1,89 zł / kWh DC 50 kW - 2,69 zł / kWh

- 2,69 zł / kWh DC 50 kW < x < 125 kW - 2,89 zł / kWh

- 2,89 zł / kWh DC >125 kW - 3,19 zł / kWh

Koszt przejechania 100 kilometrów samochodem elektrycznym

Kolejne fatalne wieści dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Okazuje się, że ostatnia, listopadowa podwyżka cen ładowania tych pojazdów na stacjach Orlen Charge nie była ostatnią, jaką zaplanował Orlen. Firma kierowana przez Daniela Obajtka ponownie zmienia cennik usług. Nowy cennik Orlen Charge obowiązywał będzie już od 1 stycznia 2023 roku. Podwyżka jest znacząca.Wygląda na to, że Orlen chciał uniknąć gwałtownej, skokowej podwyżki cen usług Orlen Charge, dlatego też postanowił rozłożyć ją na dwa etapy. Przed 22 listopada kierowcy elektryków za ładowanie płacili:Po 22.11.2022 ceny wzrosły do następujących:Od 1 stycznia 2023 roku kierowcy zapłacą jeszcze więcej. Ile? Oto nowy cennik Orlen Charge od 1.01.2023:Jak widać podwyżki wynoszą. Patrząc na nie w szerszym ujęciu, od połowy listopada ceny rosną od 77 groszy do aż 1,15 złotych za kilowatogodzinę.Do tego dochodzi opłata postojowa w wysokości 40 groszy za minutę w przypadku postoju powyżej 45 minut przy ładowarce DC, 60 minutach przy ładowarce AC na stacjach ze złączami AC i DC lub 720 minutach na stacjach, na których znajdują się wyłącznie złącza AC.Warto przyjrzeć się temu, o ile wzrośnie koszt przejechania 100 kilometrów samochodem elektrycznym, jeśli jego kierowca ładowałby go właśnie na stacjach Orlen Charge Przyjmijmy, że samochód elektryczny zużywa średnio ok. 18 kWh na każde przejechane 100 kilometrów. Mowa o jeździe w cyklu mieszanym. Dla tej kalkulacji przyjęliśmy, że użytkownik pojazdu nie płaci opłaty postojowej.Przed podwyżkami z listopada koszt przejechania 100 km w przypadku najszybszego ładowania wynosił 36,72 złotych. Po podwyżkach z 22 listopada koszt ten wzrósł do 48,96 złotych. Po nowym roku za przejechanie 100 km trzeba będzie zapłacić już 57,42 złote.Tanio nie jest.Źródło: Orlen