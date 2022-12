Tesla Model S płonęła przez 5 godzin w Piotrkowie Trybunalskim

Strażacy dali sobie radę.

Pożar Tesli w Piotrkowie Trybunalskim

"Taki pożar jest ciężki do ugaszenia, bo reakcja, która zachodzi w uszkodzonych ogniwach elektrycznych cały czas podtrzymuje proces spalania. Udało nam się obniżyć temperaturę palących się ogniw. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Z powodu znacznego zadymienia wstrzymaliśmy ruch na skrzyżowaniu przy ul. Wojska Polskiego"

Polscy strażacy co najmniej drugi raz w tym roku walczyli z pożarem samochodu elektrycznego marki Tesla. W sierpniu opisywaliśmy przypadek z Chorzowa , kiedy to już po ugaszeniu policjanci musieli pilnować wraku przez 48 godzin na parkingu. Teraz samozapłon auta Tesla Model S nastąpił w Piotrkowie Trybunalskim. Służby walczyły z żywiołem przez pięć długich godzin. Gaszenie samochodu elektrycznego to gigantyczne wyzwanie nawet dla dobrze przygotowanej jednostki strażackiej. O ile do zgaszenia zwykłego samochodu spalinowego wystarczy średnio nieco ponad 1100 litrów wody, to gaszenie elektryka może pochłonąć nawet ponad 100000 litrów wody . Co więcej, pojazdy elektryczne mają tendencję do ponownych zapłonów - zaradzić temu zjawisku mają m.in. specjalne wanny gaśnicze . Piotrkowscy strażacy ostatecznie ugasili Teslę Model S metodami konwencjonalnymi.Tesla Model S w Piotrkowie Trybunalskim spłonęła na jednym z parkingów przy ulicy Wojska Polskiego. Przyczyną pożaru był zapłon ogniw, wynikający prawdopodobnie z ich samoczynnego rozszczelnienia. Być może wcześniej zostały uszkodzone mechanicznie. Strażacy ugasili pojazd w około 5 godzin.- komentował w rozmowie z dziennikarzami mł. bryg. Wojciech Pawlikowski z KP PSP w Piotrkowie Trybunalskim.Strażacy z Piotrkowa Trybunalskiego dysponowali specjalistycznym kontenerem, do którego mogli wsadzić ugaszony wrak auta, jednakże finalnie od tego odstąpili.Źródło: remiza.com.pl