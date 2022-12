Polska kupiła dwa satelity obserwacyjne od Francji

Inwestycja w obronność i zwiad.

Polska kupuje francuskie satelity

"Ważny dzień dla Wojska Polskiego. Zatwierdziłem dziś umowę na dostawę 2 satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce. Ta inwestycja w nowoczesne technologie to znaczące zwiększenie możliwości Sił Zbrojnych RP w kluczowym obszarze pozyskiwania danych rozpoznawczych"

"Podpisanie przez nas tej umowy w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zdolności Wojska Polskiego w zakresie rozpoznawania sytuacji na polu bitwy. Obecna sytuacja pokazuje, jak ważne jest, aby każdy kraj był niezależny i autonomiczny we własnej ocenie sytuacji. Dlatego też jest to niezwykle istotne z punku widzenia autonomii, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej zmilitaryzowana i ma coraz większy wpływ na działania zbrojne oraz na to, w jaki sposób rozpoznawana jest sytuacja. Dlatego zapewniam, że dostarczymy usługę i sprzęt w doskonałej jakości"

"Cieszę się z tego, że na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie pozyska nowe zdolności. One są ważne nie tylko ze względów wojskowych, ale także umożliwią wczesne ostrzeganie w sytuacjach klęsk żywiołowych. To niezwykle ważna zdolność dla Państwowej Straży Pożarnej. Stąd cieszę się, że te możliwości znacznie się poszerzą"

Polska inwestuje coraz większe pieniądze w rozwiązania technologiczne, mające zapewnić bezpieczeństwo kraju. Wyrazem tego miał być zakup armatohaubic K9, myśliwców KAI FA-50 i czołgów K2 od Korei Południowej, a teraz najnowsza umowa podpisana z Francją. Na jej mocy Polska stanie się posiadaczem dwóch satelitów rozpoznawczych. Mają one wpłynąć na zdolność ostrzegania, ale i odstraszania.Wicepremier Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, podpisał umowy na dostawę przez Francję satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą dla Wojska Polskiego. Zrobił to we wtorek 27 grudnia 2022 roku, goszcząc w Warszawie ministra obrony Francji. Polska będzie miała dostęp do zobrazowania satelitarnego już po podpisaniu umowy.- napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.Jednostki mają zwiększyć zdolności Wojska Polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych. Możliwe będzie rozpoznanie obrazowe z dokładnością do 30 cm, na znacznie większym niż do tej pory obrazu Ziemi. Będzie to możliwe, gdyż polska skorzysta z polsko-francuskiej konstelacji satelitów, obrazujących większy obszar niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa.- przekazała strona francuska.- dodał minister Błaszczak.Źródło: Gov.pl