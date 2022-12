Ciężarówki Tesla Semi rozbawiły kierowców zawodowych. Nie nadają się do wożenia ciężkich towarów

Na dojazdy do szkoły.

Delivered our first Tesla Semis last week pic.twitter.com/4o2tlkDcyH — Tesla (@Tesla) December 7, 2022

Tesla Semi trafiła na ulice

Semi is built like a bullet, not a barn wall—optimized for efficiency pic.twitter.com/VeHue9gcaE — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

O projekcie elektrycznej ciężarówki Tesla Semi po raz pierwszy świat usłyszał w kwietniu 2017 roku. Firma należąca do Elona Muska zaprezentowała ją oficjalnie kilka miesięcy później . Producent obiecywał 800 kilometrów zasięgu, na dodatek przy pełnym obciążeniu. Dziś wiemy już, że zapewnienia te można włożyć pomiędzy bajki. Pierwsze Tesle Semi wyjechały na drogi, a ich zasięg rozczarowuje. Mimo to na pojazdy znaleźli się nabywcy walczący o swój ekologiczny image.Tesla Semi to pierwsza na świecie w pełni elektryczna ciężarówka. Jej produkcja miała pierwotnie ruszyć w 2019 roku, ale jak to bywa z obietnicami składanymi przez Elona Muska, warto było do nich podejść z pewną dozą dystansu. Produkcja ruszyła finalnie w tym roku, a do końca 2023 roku na drogi wyjedzie 250 pojazdów. W tym kontekście deklaracje o produkcji na poziomie 50 tysięcy ciężarówek Tesla Semi w 2024 roku brzmią... Niezbyt realnie.Naładowany do pełna akumulator Tesla Semi pozwala jej podobno osiągnąć zasięg na poziomie. Do produkcji za jakiś czas trafią także warianty o maksymalnym zasięgu. Ciężarówkami nikt na pusto jeździł nie będzie, a zasięg jak zapewne się domyślacie spada wraz z obciążeniem. Spada znacznie mocniej, niż chciałoby się tego wymagać od pojazdów przeznaczonych do pracy. Jak bardzo? Dowiadujemy się tego od, jednego z pierwszych nabywców pojazdów w droższej wersji, który na przestrzeni następnych miesięcy włączy do służby 15 takich ciężarówek.Tesla Semi będą przewozić produkty spożywcze Frito-Lay na dystansie około, ale w przypadku cięższych ładunków w postaci napojów gazowanych ciężarówki będą początkowo odbywać krótsze trasy o długości zaledwie około