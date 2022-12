Hamborghini to świnia z Minecrafta do ujeżdżania w prawdziwym świecie. Jest szybka

Na dojazdy do szkoły.

Hamborghini, czyli jeżdżąca świnia

O grze Minecraft piszemy najczęściej w kontekście nietypowych budowli, tworzonych w jej obrębie przez kreatywnych graczy. Moim faworytem są Mount Everest odtworzony w Minecrafcie planety z uniwersum Gwiezdnych Wojen . Tym razem chciałem Was zainteresować projektem dotyczącym gry, ale stworzonym w świecie rzeczywistym. Pewien youtuber postanowił stworzyć świnię z Minecrafta, którą będzie mógł ujeżdżać. Szybko przeszedł do realizacji pomysłu. Tak powstało...Inżynier-amator o pseudonimiezaprezentował na Youtube kilka całkiem interesujących kreacji. Przerobił kontroler do konsoli na działającą konsolę, skonstruował tablet w oparciu o Raspberry Pi, a nawet nietuzinkową myszkę komputerową. Jakiś czas temu zajął się konstruowaniem ruchomych postaci z gier. Jedną z nich jest, na której można jeździć, trzymając przed nią sztuczną marchewkę.Hamborghini swoją nazwą nawiązuje do popularnej marki motoryzacyjnej. Supersamochodysą piekielnie szybkie i choć mechaniczny prosiak nie jest w stanie nawiązać z nimi rywalizacji, to jego maksymalna prędkość na poziomie 36 km/h jest całkiem przyzwoita. Do jej zbudowania youtuber użył drukarek 3D, kilku czipów komputerowych, baterii i garści innych komponentów.Jak wyszło? Zobaczcie sami.Wcześniej youtuber skonstruował creepera. Tak, eksplodującego.Jestem pewny, że gdyby nazwa dzieła youtubera nawiązywała do, ten otrzymałby pozew. Miejmy nadzieję, że przedstawiciele Lamborghini wykażą się większym poczuciem humoru. ;)Źródło: Youtube