5G od Daniela Obajtka. Orlen przetestował sieć 5G

Siemens informuje o sukcesie.

Sieć 5G Orlen

"W ramach poszczególnych zastosowań sprawdzaliśmy m.in. możliwość przesyłania danych ze stacji paliw oraz liczników energii. Urządzenia Siemensa działały w każdej z weryfikowanych architektur sieci 5G i we wszystkich wymaganych przez PKN ORLEN pasmach. Przyznam, że ze wszystkich prowadzonych projektów z obszaru 5G, test przeprowadzony w płockiej rafinerii był jak dotąd najbardziej wymagający, dlatego tym bardziej jestem zadowolony z końcowego rezultatu"

"Chmura obliczeniowa wraz z algorytmami AI, w tym przypadku Googla, połączona z możliwościami technologicznymi platformy brzegowej Industrial Edge Siemensa to kierunek, bez którego nie wyobrażamy sobie rozwoju technologii przemysłowych. Rozwiązanie bazowało na danych przesyłanych w technologii 5G z uwzględnieniem rygorystycznych zasad cyberbezpieczeństwa i spełniło wszystkie założone cele. Technologiczne połączenie świata IT ze światem OT dla osiągania konkretnych celów biznesowych przedsiębiorstw produkcyjnych to coraz częstsza praktyka dająca możliwości dotąd nie dostępne"

PKN Orlen z budzącym kontrowersje i skrajne emocje pośród Polaków prezesem Danielem Obajtkiem w 2022 roku poszerzył spektrum swoich działań. Oprócz stacji paliw Orlen i stacji ładowania samochodów elektrycznych Orlen Charge w Polsce działa od niedawna chociażby sklep internetowy Orlen Vitay z elektroniką i innymi zaskakującymi artykułami. Teraz dowiedzieliśmy się o szczegółach pomyślnego testu prywatnej sieci 5G.Firmy Orlen i Siemens wspólnie przeprowadziły test prywatnej sieci 5G o prędkościach sięgających 1 Gb/s jeszcze z początkiem tego roku. Dziś poznaliśmy detale na temat planów związanymi z infrastrukturą testowaną od połowy 2021 roku. Podkreślić należy, że Orlen nie planuje świadczyć usług konsumenckich, a sieć tworzona jest na potrzeby wewnętrzne firmy.- powiedział Piotr Diakowicz, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Siemens Polska.Orlen chce wdrożyć swoje 5G do utrzymania infrastruktury krytycznej. Firma Siemens dostarczyła sprzęt w postaci routerów oraz wsparcie techniczne niezbędne do zapewnienia odpowiedniej jakości połączeń. Pośród informacji padają wzmianki o uwzględnieniu automatyki przemysłowej, systemu Video as Senor (VaaS) oraz technologii sztucznej inteligencji. Ważnym aspektem była też integracja nowych możliwości komunikacji krytycznej z istniejącym systemem TETRA (Terrestrial Trunked Radio) służącym do cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej.- komentuje Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Siemens Polska.Wiemy, że 5G będzie działać na terenie rafinerii w Płocku, ale też wybranych stacji benzynowych.Źródło: Siemens