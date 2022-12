Humanoidalny robot Xiaomi gra na perkusji. Idzie mu świetnie

Ależ wymiata.

Robot Xiaomi CyberOne gra na perkusji

Roboty grywały już na perkusji

Humanoidalny robot Tesla Bot zaprezentowany w sierpniu 2021 roku okazał się człowiekiem przebranym w kostium. Wprawdzie firma należąca do Elona Muska pochwaliła się w październiku tego roku działającym egzemplarzem robota Optimus na targach AI Day 2022, jednakże ten nie zrobił chyba na nikim najmniejszego wrażenia. Co innego robot Xiaomi CyberOne . Prace nad rzeczoną maszyną idą ponoć nieźle, co demonstruje najnowsze nagranie, na którym CyberOne gra na perkusji.Tesla Optimus wyszedł na scenę, pomachał do zgromadzonych na AI Day 2022 i... tyle.potrafi znacznie więcej. Chiński producent udostępnił właśnie nagranie, na którym maszyna prezentuje precyzję ruchu swoich robocich kończyn, grając na perkusji. Wydawać by się mogło, że zaprogramowanie uderzeń nie jest trudne, ale w tym przypadku uderzenia nie są zaprogramowane, a przynajmniej nie w sensie stricte. W tym kontekście wrażenie robi gracja poruszania się robota.Robot automatycznie analizował rytm z wejściowego pliku muzycznego midi, aby wygenerować sekwencję perkusyjną. Następnie, korzystając z biblioteki ruchu offline i kalibracji online, wygenerował on trajektorię ruchu zsynchronizowaną z sekwencją bicia w elementy perkusji. Ciało robota było kontrolowane z poziomu kontrolera ruchu całego ciała.Według doniesień najtrudniejszą częścią występu perkusyjnego CyberOne stanowiło granie długich sekwencji rytmów perkusyjnych, ponieważ musiał on zapewnić ciągłość i bezkolizyjność ruchów. Aby rozwiązać ten problem, zespół z Xiaomi Robotics Lab wyodrębnił podstawowy rytm, a następnie zoptymalizował go, budując bibliotekę ścieżek ruchu rytmu perkusji w trybie offline. Pozwoliło to CyberOne wygenerować ciągłą ścieżkę, która była spójna z każdym uderzeniem perkusji.Xiaomi CyberOne stojąc mawysokości i waży. Już wcześniej robot zaskakiwał wiernym odwzorowaniem ruchów ludzkich.Roboty grające na perkusji nie są niczym nowym. Istnieje nawet niemiecki zespół Compressorhead, złożony wyłącznie z robotów. Występuje w nim robot-perkusista z... czterema rękami. Zobaczcie tylko jak roboty radzą sobie z Ace of Spades zespołu Motorhead.CyberOne jest mimo wszystko bez wątpienia pierwszym pełnowymiarowym humanoidalnym bionicznym robotem, który został przeszkolony w tej umiejętności, a nie zaprogramowany do odtwarzania sekwencji uderzeń.Źródło: Xiaomi, YouTube