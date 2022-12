Ten bankomat wyświetla stan konta i zdjęcia użytkowników. Tworzy ranking

Pochwal się swoim bogactwem.

Ten bankomat pokaże Twój stan konta innym

"Tabela liderów ATM to niezwykle dosłowna destylacja impulsów osób afiszujących się z bogactwem"

"Od samego początku myśleliśmy, że ta praca będzie przeznaczona dla lokalizacji takiej jak Miami Basel, miejsca, w którym jest gęste skupisko ludzi wypożyczających Lamborghini i noszących Rolexy. Są to analogiczne "ukryte" gesty do wyraźnych gestów prezentowanych na ATM Leaderboard".

Bankomat będzie można wypożyczyć lub kupić

Zarobki w Polsce są najczęściej tematem tabu. Polacy o zarobkach rozmawiać nie lubią, ale gdzieniegdzie na świecie rozmowa o pieniądzach nie stanowi niczego niestosownego. Wręcz przeciwnie, istnieje niemała grupa jednostek pragnących pokazać się przed innymi, afiszując się zawartością portfela. Cóż w tym złego? Być może zmotywują one kogoś do zintensyfikowania wysiłków ukierunkowanych w celu zwiększenia dochodów? Właśnie dla takich osób powstał nietypowy bankomat. Bankomat pozwalający pochwalić się stanem konta.Brooklyński kolektyw artystycznystworzył nietypowy, w pełni funkcjonalny bankomat, który łechtał ego najbogatszych uczestników wystawy. Z bankomatu można było wypłacić pieniądze przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że inni zobaczą nie tylko stan konta użytkownika, ale też jego zdjęcie. Urządzenie zrobiło furorę.Przez pięć dni targów nietypowe urządzenie tworzyło ranking klasyfikował użytkowników — ze zdjęciami zrobionymi wbudowanym aparatem — według zasobności ich kont bankowych, tak aby wszyscy mogli je zobaczyć. Bankomat wyglądał przez to jak jakiś nowoczesny automat z salonu gier, prezentujący wyniki gry zręcznościowej.Według MSCHF na szczycie tablicy liderów ATM w sobotę, ostatniego dnia targów, znajdowało się saldo w wysokości 9,5 miliona dolarów (ok. 42,3 mln złotych).– powiedział CNN Daniel Greenberg, współzałożyciel MSCHF.Wiele osób pytało, gdzie bankomat pojawi się w następnej kolejności. Greenberg powiedział, że wszystko zależy od tego, kto zechce go nabyć lub wypożyczyć. Najlepsze wyniki pozostaną na tablicy wyników po każdym pokazie, podnosząc tym samym stawkę rywalizacji dla kolejnych użytkowników.Źródło: CNN