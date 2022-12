Tak wygląda były samolot Elvisa Presleya. Zobacz zdjęcia i film

Nietuzinkowa maszyna.

Lockheed JetStar L-1329. | Źródło: Mecum Auctions

Odrzutowiec Elvisa Presleya

Lockheed JetStar L-1329 Elvisa Presleya to maszyna wyprodukowana w 1962 roku. Jej wyróżnikami są czerwone fotele pokryte aksamitem, telewizor z odtwarzaczem kaset wideo oraz... mikrofalówka Kenmore. Choć dziś może być trudno w to uwierzyć, samolot Presley kupił 22 grudnia 1976 roku za kwotę zaledwie. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze daje to już kwotę. Ach, ta inflacja.Lockheed JetStar L-1329 należący przez rok do Elvisa Presleya. | Źródło: Mecum AuctionsLockheed JetStar L-1329 numer 5016 ma wnętrze wykonane w całości na życzenie gwiazdy. Oprócz czerwieni widnieją w nim także złote akcenty. Co ciekawe, wnętrze pokryto m.in. drewnem.Wnętrze samolotu Lockheed JetStar L-1329, którym podróżował Elvis Presley. | Źródło: Mecum AuctionsMaszyna rozwijała maksymalną prędkość 909 kilometrów na godzinę i cechowała się zasięgiem 4023 kilometrów. Na pokładzie mogło przebywać maksymalnie 8-10 pasażerów, obsługiwanych przez dwóch pilotów i jednego stewarda lub stewardessę.Kokpit Lockheed JetStar L-1329 należącego niegdyś do Elvisa Presleya. | Źródło: Mecum AuctionsPo śmierci gwiazdy wiosną 1977 roku odrzutowiec został sprzedany, a później trafił do firmy z Arabii Saudyjskiej. Stamtąd szybko trafił z powrotem na cmentarz samolotów w Roswell, gdzie był niemałą atrakcją turystyczną. Na przestrzeni lat z maszyny wyjęto silniki, a także elementy kokpitu.