Szejkowie budują miasto przyszłości. The Line na pierwszych zdjęciach

To się dzieje naprawdę.

Pierwsze zdjęcia z budowy The Line

Niektóre zapowiedzi dotyczą pomysłów tak szalonych, że praktycznie nikt nie wierzy w ich realizację. Takim pomysłem jest bez wątpienia plan związany z budową futurystycznego miasta The Line. Jego budowę ogłosił w 2021 roku książę koronny i następca tronu Arabii Saudyjskiej - Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud. Projekt z końcem lipca tego roku przybliżała Wam Ania. Miasto długie na 170 kilometrów (!!!), wysokie na 500 metrów i szerokie na zaledwie 200 metrów ma pomieścić 9 milionów mieszkańców. Wyobraźcie sobie, że The Line faktycznie powstaje.The Line to miasto przyszłości, w którym wszystkie najważniejsze obiekty mają znajdować się zaledwie 5 minut spacerem od miejsca zamieszkania. W mieście tym nie będzie miejsca na samochody, a za transport odpowiadała będzie szybka kolej. Jak szybka? Podróż z jednego końca na drugi ma zajmować maksymalnie 20 minut. Wyceniany na 500 miliardów projekt jest realizowany, czego dowodzą zdjęcia satelitarne.Podczas gdy budowa ruszyła w październiku tego roku, najnowsze zdjęcia satelitarne pokazują, jaki obszar obejmował projekt. Widzimy na nich układ sporej części placu budowy.