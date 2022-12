Kiedy godziny szczytu? Operator podaje, kiedy oszczędzać prąd

Rząd apeluje o oszczędzanie.

Operator podaje szczytowe godziny poboru prądu

"Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i, o ile to możliwe, przesuwanie zużycia energii na inne godziny. Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem"

"Aktywna postawa odbiorców to kluczowy element zadbania o bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko w czasie kryzysu"

Jak oszczędzać energię w godzinach szczytu?

"W sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie będą wyznaczały cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie. Dlatego też ograniczenie zużycia jest najlepszym sposobem na obniżenie kosztów energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę sytuacji w systemie, na czym korzystamy wszyscy"

"System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności ograniczania dostaw energii. Mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną i promować solidarne zachowania wszystkich odbiorców"

Ważna informacja dla osób pragnących oszczędzać prąd. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) od 2 grudnia tego roku zaczęły publikować informacje o dziennych godzinach szczytu poboru prądu. Nie chodzi tu tyle o zmniejszenie swoich rachunków za prąd, co pomoc państwu, które musi radzić sobie z narastającym kryzysem energetycznym. Szkoda, że o to mają troszczyć się obywatele, a niespecjalnie troszczyli się przez minione lata politycy.PSE apelują do mieszkańców Polski o przemyślane i racjonalne zużycie energii elektrycznej. Krajowy System Elektroenergetyczny w porze zimowej stoi przed wyzwaniem zapewnienia stabilnej pracy całego systemu elektroenergetycznego w kraju. W ostatnich tygodniach nierzadko pojawiały się informacje o awariach bloków energetyki konwencjonalnej, utrudniającej zachowanie sytuacji bilansowej w dni robocze.Na stronie internetowej PSE.pl codziennie po godzinie 16:00, a przed godziną 17:00 pojawia się informacja co do tego, w jakich godzinach warto oszczędzać energię. Godzin szczytu w ciągu doby może być kilka - operator podaje je z jednodniowym wyprzedzeniem na podstawie prognoz meteorologicznych oraz planowanej dyspozycyjności mocy. Pod uwagę bierze się ją w odniesieniu do elektrowni konwencjonalnych, nie uwzględniając źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych.Dziś, 9 grudnia, zaleca się oszczędzanie prądu w godzinach od 15:00 do 18:00.– wyjaśnia Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.– podkreśla wiceminister.Warto w tych godzinach zrezygnować z korzystania ze szczególnie energochłonnych urządzeń, np. odkurzaczy, pralek, piekarników, grzejników elektrycznych, itp. Mieszkańcy Polski zachęcani są również do wyłączania nieużywanych urządzeń (np. komputera czy telewizora) oraz zgaszenia zbędnego oświetlenia.– mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.– dodaje.Źródło: PSE.pl