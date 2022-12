Masz samochód elektryczny? Nie pojedziesz. Przepisy reakcją na kryzys energetyczny

Twarde prawo, ale prawo.

Szwajcaria rozważa ograniczenia w podróżowaniu samochodami elektrycznymi

Kwestia ładowania samochodów elektrycznych budzi w ostatnich miesiącach nie lada emocje. Związane jest to z kryzysem energetycznym oraz znaczącymi podwyżkami cen prądu niemal na całym świecie. Ładowanie aut elektrycznych staje się w niektórych krajach coraz mniej opłacalne , a przynajmniej przy wykorzystaniu publicznych ładowarek. Co więcej, wybrane państwa zaczęły nawet zniechęcać posiadaczy elektryków do ich ładowania w godzinach szczytu lub nawet utrudnić ten proces poprzez wprowadzenie stosownego prawa. Na najbardziej kontrowersyjny pomysł wpadli właśnie Szwajcarzy.W ciągu ostatnich kilku dni w różnych mediach pojawiają się szokujące doniesienia. Niektóre nagłówki sugerują, że Szwajcaria planuje wprowadzić. Prawda kryjąca się za postulowanymi zmianami w prawie nie jestkontrowersyjna, jak przedstawiają to niektórzy dziennikarze, ale wciąż może wzbudzać niepokój u posiadaczy nowoczesnych aut.Spekulacje wywołał szwajcarski projekt rozporządzenia w sprawie ograniczeń i zakazów korzystania z energii elektrycznej. Przedstawia on, w ramach których wprowadzano by określone zakazy. Elektromobilność jest wymieniona na 3. poziomie eskalacji jako jeden z wielu możliwych środków mających pomóc zapobiec przeciążeniu sieci energetycznej.