BMW chce, aby auta elektryczne ładowały się za pomocą… dziur w drodze

Jakim cudem?



Nowy patent BMW zakłada stworzenie systemu, który pozwoliłby odzyskać energię podczas jeżdżenia po wyboistych drogach. W ten sposób niemiecka firma chciałaby dodać trochę mocy do akumulatora w swoich pojazdach napędzanych bateriami litowo-jonowymi.



Co ciekawe, BMW nie jest pierwszą marką, która wpadła na podobne rozwiązanie.



Polskie drogi szybko naładowałyby akumulator



Serwis CarBuzz dotarł do dokumentu pochodzącego z niemieckiego, krajowego urzędu patentowego, który ujawnia nową konstrukcję zawieszenia pozwalającą na zbieranie energii elektrycznej generowanej z nierówności na drodze.