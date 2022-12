SpaceX zaprezentowało Starshield. Co to takiego?

Firma Elona Muska zacieśnia współpracę z wojskiem.



SpaceX rozszerza swoją ofertę w zakresie internetu satelitarnego dostarczanego przez Starlink. Firma Elona Muska stworzy nową generację satelitów przeznaczonych tylko i wyłącznie do zastosowań wojskowych. Opisywana linia będzie produkowana w ramach nowej linii biznesowej o nazwie Starshield.



Czym te satelity będą się różniły od obecnych modeli regularnie wysyłanych na orbitę?



Musk coraz bardziej łasy na kontrakty wojskowe



Starshield będzie działać w ramach największego klienta rządowego SpaceX - Pentagonu. Na stronie internetowej firmy faktycznie możemy przeczytać, że o ile Starlink służy klientom komercyjnym i konsumenckim, tak Starshield będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku rządowego.





fot. SpaceX

Starshield ma zaspokoić trzy obszary oznaczone jako: obrazowanie, komunikacja i ładunki. Oprócz tego, w przypadku satelit Starshield, SpaceX ma stawiać na dodatkowe, wysokiej klasy możliwości kryptograficzne oraz te związane z przetwarzaniem danych. Finalnie Musk zaoferuje swoim klientom także możliwość laserowego połączenia z partnerami (Ci nie zostali wymienieni w oficjalnych informacjach).W ubiegłym tygodniu SpaceX zdobyło dodatkowe środki na rozbudowę swojej sieci satelit internetu Starlink. Analitycy szacują, że cała konstelacja może przynieść SpaceX przychody na poziomie nawet 30 miliardów dolarów rocznie. I nie ma co się temu dziwić bowiem w ostatnim czasie Amerykanie podnieśli ceny abonamentu za dostęp do swojej usługi, także na terenie Polski.Czy o Starshield dowiemy się więcej wraz z czasem? Jest to mało prawdopodobne ze względu na to, iż cała umowa zapewne będzie objęta odpowiednimi klauzulami tajności oraz bezpieczeństwa. Tak, jak to zwykle bywa w przypadku kontraktów rządowych.Inne marki mogą jednak pozazdrościć SpaceX klientów. Nie dość, że Pentagon, to jeszcze mnóstwo zamówień bezpośrednio z NASA - w ramach gigantycznej misji Artemis.Elon to jednak wie, jak zarabiać konkretne pieniądze.Źródło: TechCrunch / fot. SpaceX