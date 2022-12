Francja zakazuje zbyt krótkich lotów samolotem. Nie bogatym, a zwykłym ludziom

Skrajne opinie na temat pomysłu.

Francja zakazuje niektórych lotów krótkodystansowych

Francja to jeden z tych krajów w Unii Europejskiej, który podejmuje naprawdę zdecydowane działania w walce o. Nie zawsze są to rozwiązania popularne wśród obywateli, często nie przynoszą zamierzonych skutków, ale Paryż stara się być jednym z eko-liderów, nierzadko za wszelką cenę. Sporą falę wątpliwości wywołała najnowsza decyzja o zmianach w prawie, na mocy których we Francji staną się zabronione loty samolotami na krótkie dystanse. Nie będą dotyczyć prywatnych odrzutowców.Francja rozpoczyna zakazywać krótkodystansowych połączeń lotniczych pomiędzy punktami, które łączy ze sobą szybka kolei. Jeżeli z punktu A do B pasażerów może dowieźć pociąg w czasie, przewoźnicy nie mogą oferować pomiędzy tymi punktami przewozów lotniczych. Francuscy prawodawcy głosowali za wprowadzeniem zakazu krótkich lotów jeszcze w 2021 roku, w ramach większego projektu ustawy klimatycznej. Ta ma na celu ograniczenie emisji tego kraju o 40 procent w stosunku do poziomów z 1990 roku, przed 2030 rokiem.Jak podaje Travel + Leisure, Komisja Europejska zatwierdziła decyzję w zeszłym tygodniu. Jak na razie zakaz dotyczy tylko trzech tras: lotniskooraz zZakaz nie obejmuje lotów prywatnych odrzutowców, którymi często podróżują najwaźniejsi w kraju politycy.