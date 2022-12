Wystartowała budowa największego obserwatorium radiowego na świecie

SKA już powstaje.

Realizacja, na którą czekano latami

Kluczowe znacznie dla jeszcze efektywniejszych badań Wszechświata ma nie tylko wysyłanie w kosmos kolejnych teleskopów kosmicznych , ale również budowanie coraz większych obserwatoriów naziemnych. Na szczęście na naszej planecie właśnie zaczęło powstawać bardzo czułe obserwatorium radiowe nowej generacji –Square Kilometre Array, budowane od teraz w, ma stać się jednym z największych obserwatoriów radiowych na świecie i pozwolić astronomom na jeszcze szybsze i dokładniejsze badanie Wszechświata niż dotychczas. Będzie to ogromny obiekt naukowy i tak, jego anteny będą zlokalizowane na dwóch różnych kontynentach.Pomysł na budowę SKA pojawił się już w latach 90. XX wieku. Niemniej prace projektowe nad tym obserwatorium wystartowały dopiero po roku 2010. Budowa miała rozpocząć się w 2016 roku i zakończyć w roku 2024. Niemniej, ostatecznie wystartowała dopiero teraz, a więc pierwszych obserwacji zapewne możemy spodziewać się za ładnych kilka lat.Co istotne, budowa Square Kilometre Array to rezultat międzynarodowej współpracy, w której udział wzięło 20 krajów. Główna siedziba projektu znajduje się wnależącym do. Sieć obserwatorium będzie znajdować się na półkuli południowej – w Australii i RPA – ponieważ tam obserwacja Drogi Mlecznej jest najprostsza, a emisja interferencji elektromagnetycznej najmniejsza.