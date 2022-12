Jezus kazał jej otworzyć drzwi w samolocie na wysokości 11 kilometrów

Czy da się otworzyć drzwi w trakcie lotu?

Niektórzy naprawdę boją się latać. Podróże samolotem potrafią być traumatycznym przeżyciem nawet wtedy, gdy na pokładzie statku powietrznego nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Jak jednak zachować się w sytuacji, gdy jeden z pasażerów na wysokościzaczyna siłować się z drzwiami wejściowymi i krzyczeć, że "Jezus każe mu je otworzyć"? Takie wydarzenia miały miejsce podczas lotu realizowanego przez34-letniapodróżowała 26 listopada tego roku samolotem linii Southwest Airlines z Teksasu do Ohio w Stanach zjednoczonych. Narastała w niej frustracja. Stewardessy uniemożliwiły jej dotarcie do wyjścia awaryjnego - żaden z pasażerów nie wiedział, dlaczego chce za wszelką cenę się doń dostać.Agbegninou nie ustępowała i stawała się agresywna. Jeden ze współpasażerów interweniował, pragnąc wspomóc personel pokładowy. Agbegninou mocno wgryzła się w jego udo, odmawiając puszczenia, dopóki ofiara nie wcisnęła jej palców w szczękę. Kobieta rzuciła się na podłogę.34-latka zaczęła uderzać głową w podłogę samolotu, krzycząc przy tym, że "Jezus kazał jej lecieć do Ohio" oraz, że "Jezus kazał jej otworzyć drzwi samolotu" – mówią dokumenty udostępnione w miniony poniedziałek przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Arkansas.Wielkie zamieszanie zakończyło się awaryjnym lądowaniem na krajowym lotnisku Billa i Hillary Clintonów w Little Rock około godziny 15:30. Agbegninou została usunięta z pokładu samolotu przez policjantów, a ofiara ugryzienia otrzymała antybiotyki i zastrzyk.Internauci pytali często o to...To niemożliwe. Różnica ciśnień pomiędzy kabiną, w której utrzymuje się sztucznie wyższe ciśnienie, a przestrzenią na zewnątrz samolotu jest zbyt duża, aby dało się to zrobić, nawet na wysokości niższej niż przelotowa. Ciśnienie napiera na zewnętrzną część samolotu zbyt mocno, aby był w stanie je otworzyć człowiek.Drzwi w większości modeli samolotów otwierają się na zewnątrz i w zdecydowanej większości maszyn należy je najpierw pociągnąć do siebie. O w taki sposób:skoczkowie spadochronowi skaczą z pokładu samolotów, we wnętrzu których nie utrzymuje się podwyższonego ciśnienia w trakcie lotu. Otwarcie drzwi nie stanowi wtedy problemu.Czysto jednak hipotetycznie...Poteoretyzujmy. Drzwi udałoby się otworzyć przy użyciu jakiegoś rodzaju podnośnika hydraulicznego lub po prostu nadludzkiej siły. Co by się stało, gdyby drzwi w samolocie zostały otwarte?Nastąpiłaby gwałtowna. Tak gwałtowna, że prawdopodobnie jej skutki przypominałyby wielką eksplozję. Przykład lotu(zdjęcie poniżej) pokazuje, co dzieje się z kadłubem samolotu w sytuacji małego pęknięcia części dachu. O dziwo pilot wylądował w ciągu kilkunastu minut, a jedyną ofiarą śmiertelną była wyssana na zewnątrz stewardessa.