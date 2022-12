PKP Intercity wynajmie nietypowy wagon ze Szwajcarii. Chętnych na podróż będzie wielu

Gratka dla miłośników kolei.

PKP Intercity wynajmie wagon panoramiczny

Państwowa spółka PKP Intercity nie przestaje zaskakiwać nietuzinkowymi pomysłami. Po tym jak ogłoszono, że nowe piętrowe pociągi PKP Intercity nie będą miały wagonów restauracyjnych, w związku z czym zostaną z nimi w razie potrzeby zespolone... stare wagony PKP, obwieszczono kolejną techniczną ciekawostkę. Jak się okazało PKP Intercity wynajmie w przyszłym rokuze Szwajcarii, w tym jeden nietypowy. Cel? Urozmaicenie podróży pasażerom.Jak informuje serwis Rynek Kolejowy, PKP Intercity szykuje niespodziankę dla pasażerów podróżujących pociągiem relacji. Na długiej trasie łączącej austriacką miejscowość z polskim miastem położonym nieopodal granicy z Ukrainą będzie kursował prawdopodobniespecjalny wagon panoramiczny wynajęty od Szwajcarów.Szwajcarski wagon należący do Kolei Szwajcarskich SBB zostanie włączony do składu, kursującego przez Wiedeń, Ostrawę oraz Kraków. Latem przyszłego roku podróżujący PKP będą mieli szansę zasiąść na górnym pokładzie panoramicznym wagonu. Oprócz niego Szwajcarzy przekażą jeszcze dwa inne wagony drugiej klasy, kursujące na co dzień w pociągu EC 163/164 Zurych - Graz.Efektowny wagon panoramiczny pojawił się w Polsce w 2021 roku, jako część składu transeuropejskiego pociągu CEE. Zakup tego rodzaju wagonu rozważało woj. Małopolskie, jednak plan ten najwytraźniej porzucono.Źródło: Rynek-kolejowy.pl