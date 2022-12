Elon Musk wszczepi sobie Neuralink w swoją głowę. Ta, jasne

Pierwsze badania klinicznie już za pół roku.



Podczas wydarzenia “show and tell”, które odbyło się w tym tygodniu, Elon Musk przekazał, iż jest bardzo prawdopodobne, że pierwsze, kliniczne testy Neuralink na ludziach rozpoczną się już w przyszłym roku. Założyciel firmy rozwijającej interfejs mózg-komputer stwierdził nawet, że sam wszczepi sobie czip w swoją głowę.



Neuralink miał złożyć większość dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia badań klinicznych na ludziach.



2020, 2022, 2023…



Zacznę od najważniejszego - informacje podawane przez Elona w kontekście Neuralink warto brać z przymrużeniem oka. Musk od co najmniej trzech lat obiecuje rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach w ramach Neuralink. Najpierw miało się to zadziać w 2020, później w 2022, a teraz finalnie może w 2023 roku. Sądzę jednak, że ponownie nic z tego nie wyjdzie i bardziej jest to nakręcanie marketingowe, a nie prawdziwe przygotowywanie się do badań.