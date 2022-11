Cooler Master oficjalnie otworzył nową siedzibę na Tajwanie

Wygląda okazale.

Nowa siedziba Cooler Master na Tajwanie

Źródło: Cooler MasterW środę 30 listopada odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Cooler Master w trakcie obchodów "Decades of Shaping the Future". Kampus Cooler Master w Neihu będzie stanowić siedzibę dla nowych jednostek biznesowych i rozwijających się zespołów, także spoza branży komponentów komputerowych. Będą tam rozwijane takie projekty jak: Cooler Master Academy, CMIX, CMODX czy MasterRide.Źródło: Cooler MasterNowy kampusw dzielnicy Neihu ma pokazywać zaangażowanie w rozwój branży, a także inwestycję w partnerów handlowych Cooler Master oraz społeczność entuzjastów, która inspiruje i motywuje producenta do dążenia, do wielkich osiągnięć.Źródło: Cooler MasterJak pokazują załączone zdjęcia, widać tu wpływ rozwiązań termicznych Cooler Master na estetykę architektoniczną. Za konstrukcję zewnętrzną budynku odpowiada Kuo Hsu-yuan, natomiast projekt wnętrz jest dziełem firmy DESFA Group.Źródło: Cooler MasterCooler Master z okazji 30-lecia istnienia wydał również serię rocznicowych produktów. Znajdziecie je w tym miejscu Źródło: Cooler Master