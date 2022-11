Nowa Tesla Model 3 w 2023 roku. Musk tnie koszty, ale cen raczej nie obniży

Lifting Modelu 3.

"Ciągle znajdujemy jakieś części, które naprawdę nie są potrzebne. Zostały umieszczone w samochodach na wszelki wypadek lub przez pomyłkę (!). Wyeliminowaliśmy mnóstwo części z samochodu, które za nic nie odpowiadały"

Nowa Tesla Model 3 - kiedy?

Cena Tesli w Polsce

Tesla Model 3 2022. | Źródło: TeslaProjekt o kryptonimie "Highland" zakłada ograniczenie liczby elementów zastosowanych we wnętrzu pojazdu, co ma mieć bezpośrednie przełożenie na obniżenie kosztów produkcji. Czy przy okazji również na zmniejszenie cen? Tego już nikt nie jest aż taki pewny. Samochody elektryczne miały być tanie, ale firma należąca do Elona Muska ewidentnie chce maksymalizować swoje zyski.- mówił Elon Musk podczas wywiadu na konferencji Baron Funds na początku tego roku miesiąca. Trudno powiedzieć, co miał na myśli i dlaczego Tesla miałaby umieszczać w samochodach jakieś częściZmiany w nowej Tesli Model 3 mają dotyczyć nie tylko nadwozia, ale też zmian w układzie napędowym oraz odświeżeniu minimalistycznego wnętrza.Źródła podają, że odświeżona Tesla Model 3 wejdzie do produkcji w Gigafactory Tesli w Szanghaju w trzecim kwartale 2023 roku. Produkcja rozpocznie się prawdopodobnie także w fabryce Tesli w Fremont w Kalifornii, ale nie jest jasnym to, kiedy rozpoczną się tam prace.Wnętrze samochodu Tesla Model 3 2022. | Źródło: TeslaReuters nie przekazał również, jakiego rzędu oszczędności kosztów może szukać Tesla w związku ze zmianami.Obecnie coraz większa liczba koncernów produkuje samochody elektryczne i Tesla z pewnością czuje ich oddech na swoim karku. Do gry wkroczyli także Chińczycy, którzy na potęgę sprzedają swoje pojazdy elektryczne na rynkach azjatyckich. W Chinach sprzedaż aut Tesla Model 3 spadła o 9 procent na przestrzeni 10 miesięcy 2022 roku w porównaniu do roku poprzedzającego.Ceny Tesla Model 3 w Polsce startują z poziomu 244 990 złotych i kończą się na 305 990 złotych:Źródło: Reuters