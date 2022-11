Orlen uruchomił ultraszybką ładowarkę dla samochodów. Tak, jedną

175 kW na Orlen Charge.

Z początkiem ubiegłego tygodnia zaczął działać nowy cennik stacji ładowania Orlen Charge . Ceny ładowania samochodów elektrycznych poszły w górę, co nie powinno dziwić nikogo, kto obserwuje sytuację ekonomiczną w kraju oraz dostrzega gwałtowny wzrost cen energii. Przy okazji pisania o wiadomościach negatywnych umknęła nam ta pozytywna.udostępnił posiadaczom samochodów elektrycznych swoją najszybszą jak do tej pory ładowarkę.Do tej pory na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych Orlen można było korzystać z ładowarek o maksymalnej mocy 150 kW. Niestety, większość punktów zapewnia znacznie wolniejsze ładowanie z mocą 50 kW, ale... coś się dzieje. Polacy poinformowali właśnie, że w ofercie pojawiła się pierwsza szybka ładowarka o mocy. Stanęła przy autostradzie A1, naw Brześciu Kujawskim. Jej potencjał wykorzystać mogą takie auta jak m.in.W przyszłości na stacjach Orlen mają się pojawić stacje ładujące o mocy nawet 350 kW. Takie ładowanie obsługuje chociażby nowa. To jednak dość odległa perspektywa zważywszy na to, że Orlen ma obecnie jedynie pojedynczą stację 150 kW.