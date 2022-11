Tak działają parkingi przyszłości w Nowym Jorku. Najtańsze miejsca? 300 tys. dolarów

Czy tak wygląda przyszłość parkowania?



W największych światowych metropoliach każdy metr kwadratowy przestrzeni miejskiej jest na wagę złota, a przecież ogromne liczby samochodów przemierzające ich ulice muszą gdzieś parkować. Jasne, można przyjąć stanowisko niektórych polskich aktywistów miejskich i stwierdzić po prostu, że "centra miast są dla pieszych", a kierowcy mogą parkować na jego peryferiach. W krajach rozwiniętych problemy takie rozwiązuje się jednak w inny sposób.



W sierpniu tego roku prezentowaliśmy Wam zautomatyzowane 1,353 miliona złotych.



Miejsce parkingowe dobrem luksusowym

Głęboko pod niektórymi z najbardziej luksusowych apartamentowców w Nowym Jorku funkcjonuje ekskluzywny świat futurystycznych miejsc parkingowych. Są one prawdziwym rarytasem i stosunkowo rzadkim udogodnieniem w tym zakątku świata. Chętni gotowi zapłacić za komfort parkowania w zatłoczonym mieście na miejsca w takich parkingach wykładają setki tysięcy dolarów.



