Pangeos to największy statek świata. Przypomina żółwia i nie istnieje

Niesamowity projekt.

Pangeos - statek o kształcie żółwia

Źródło: Lazzarini DesignNajwiększy statek na świecie to obecnie liniowiec Wonder of the Seas. Już wkrótce tytuł ten odbierze mu opisywany przeze mnie jakiś czas temu Icon of the Seas, który na pokład zabierze 10 tysięcy osób. Przedstawiciele studia projektowego Lazzarini Design zaprojektowali coś jeszcze ciekawszego. Poznajcie luksusowy statek o nazwie Pangeos, istniejący na tę chwilę wyłącznie na renderach.Źródło: Lazzarini DesignPangeos został nazwany na cześć superkontynentu o nazwie Pangea, który istniał pomiędzy 300 a 180 milionów lat temu. Jego budowa miałaby pochłonąć zdaniem projektantów 8 miliardów dolarów. To tylko nieco mniej niż 1/6 tego, co Elon Musk zapłacił za Twittera.Jeśli projekt zostałby sfinansowany, byłby się największą pływającą konstrukcją, jaką kiedykolwiek zbudowano. Mający 550 metrów długości i 610 metrów szerokości żółw pomieściłby hotele, sklepy, parki, a nawet lądowiska dla helikopterów. Podzielony na dzielnice, jak prawdziwe miasto, Pangeos miałby port i główny plac, z którego spiralnie odchodzą kolejne budynki. Obszar "skorupy żółwia", otoczony przestrzeniami ogrodowymi, pełniłby funkcję lądowiska dla samolotów.Źródło: Lazzarini DesignPoniżej przestrzeni mieszkalnej znajdowałoby się 30 000 "komórek", które utrzymywałyby konstrukcję na powierzchni wody. Kadłub statku byłby zanurzony na imponujące 30 metrów w wodzie, a sam okręt byłby w stanie pływać z prędkością pięciu węzłów, czyli niecałych 10 km/h. "Płetwy żółwia" czerpałyby energię z oporu i fal uderzających o statek. Dach miałby też panele słoneczne pomagające zapewnić zasilanie.Zastanawiacie się zapewne, gdzie można by wybudować takiego kolosa, gdyż nie wszędzie jest to przecież możliwe. Lazzarini Design wskazało lokację: Arabia Saudyjska. Przed rozpoczęciem budowy należałoby pogłębić około jednego kilometra kwadratowego morza i zbudować okrągłą zaporę. Jako idealną lokalizację projektanci wyznaczyli miejsce w King Abdullah Port, 130 kilometrów na północ od Dżuddy.Źródło: Lazzarini Design