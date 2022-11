Ten gigantyczny power bank zasili 300 000 domów przez 2 godziny

Imponujące.

Wielki power bank do zasilania domów

Wielka Brytania walczy z kryzysem

Kraje w Europie przygotowują się na nadciągające mrozy na wiele różnych sposobów. Państwa Unii Europejskiej są z grubsza przygotowane na kryzys energetyczny. Magazyny gazu w większości krajów są wypełnione po brzegi i nic nie wskazuje na to, aby szantaż energetyczny prezydenta Rosji Władimira Putina nie okazał się tylko kolejnym jego snem o nieistniejącej potędze Federacji Rosyjskiej. W nieco gorszej sytuacji wydaje się być Wielka Brytania, uciekająca się do bardzo nietypowych metod magazynowania energii. Jedną z nich jest jej magazyn stworzony przy wykorzystaniu technologii firmyOperatorzy uruchomili największy w Europie system magazynowania energii z akumulatorów. Do sieci podłączono tym samym system zdolny do magazynowania energii elektrycznej w ilości wystarczającej do zasilaniaObiekt, zlokalizowany w Cottingham w hrabstwie East Yorkshire, w Wielkiej Brytanii, był budowany przez firmę zajmującą się energią odnawialnąi wykorzystuje technologię Tesla. System może magazynować doenergii elektrycznej w jednym cyklu i ma zapewniać usługi bilansowania sieci energetycznej, jednocześnie pozwalając zastąpić źródła wykorzystujące paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii, takimi jak farmy słoneczne i turbiny wiatrowe.Każdy Tesla Megapack może zgromadzić ponad 3 MWh energii, czyli ilość wystarczającą do zasilenia średnio 3600 domów przez godzinę. Harmony Energy Limited nie podało, ile jednostek zainstalowano, ale prosta matematyka i zdjęcia z budowy towarzyszące komunikatowi prasowemu sugerują jednoznacznie, na miejscu jest co najmniej kilkadziesiąt takich jednostek.Obiekt będzie prowadzony przy użyciu Autobidder, platformy handlu i kontroli w czasie rzeczywistym od Tesli, która pozwala firmom użyteczności publicznej zarabiać na aktywach akumulatorowych. Autobidder nadzoruje już kilka innych projektów magazynowania energii, w tym Hornsdale Power Reserve (HPR) w Australii Południowej.W zeszłym miesiącu biuro ds. rynków gazu i energii elektrycznej (Ofgem) poinformowało, że tej zimy Wielka Brytania może doświadczyć niedoboru gazu z powodu wojny między Rosją a Ukrainą. Gaz jest odpowiedzialny za wytwarzanieenergii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, a niedobór może mieć duży wpływ na produkcję energii.Źródło: Harmony Energy Limited