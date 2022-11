Policja w San Francisco chce używać robotów do... zabijania

Tak wynika z dokumentów.



Departament Policji w San Francisco zaproponował, iż mógłby wykorzystywać roboty do… zabijania podejrzanych podczas reagowania na konkretne incydenty. Tego typu informacje pojawiły się w wyciekłych dokumentach policyjnych.



Obecnie na wyposażeniu policji w San Francisco znajduje się 17 robotów, z czego realnie na służbie policjanci wykorzystują 5 z nich. Reszta na ten moment leży odłogiem, gotowa do działania.



Modele Remotec mają opcjonalną możliwość montażu broni



Policja w San Francisco korzysta ze specjalnych robotów firmy Remotec. Są one sterowane zdalnie i najczęściej wykorzystywane do przeprowadzania inspekcji terenu czy też usuwania bomb. Departament chce ich również aktywnie używać do szkoleń oraz symulacji “krytycznych” incydentów. Na robocie da się jednak zamontować pociski typu shotgun. Model można również zmodyfikować tak, aby dodać dodatkowe karabiny maszynowe i granatniki.





Jeśli modele od Remotec zostałyby tak ulepszone, wtedy też mogłyby posłużyć jako swoista broń przeciwko przestępcom i podejrzanym osobom. Przekazanie robotom możliwości zabijania miałoby pomóc oficerom w zwiększeniu ich “świadomości sytuacyjnej”. Co prawda nie chodzi tutaj o regularne zabijanie, a możliwość wykorzystania robota w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia funkcjonariusza i podczas braku innych, realnych opcji działania.



