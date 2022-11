Nowy silnik Chińczyków ma pozwolić na lot z dziewięciokrotną prędkością dźwięku

Pierwszy taki model na świecie.



Chińscy naukowcy twierdzą, iż udało im się stworzyć pierwszy na świecie hipersoniczny silnik, który jest zdolny rozpędzić samolot do prędkości Mach 9 - to około dziewięć razy szybciej od prędkości dźwięku. I to wszystko przy wykorzystaniu niedrogiego paliwa lotniczego.



Konstrukcja miała również przejść szereg udanych testów w specjalnym tunelu aerodynamicznym JF-12 - informuje dziennik South China Morning Post.



Ciąg generowany poprzez wybuch



Chińscy naukowcy zdecydowali się w końcu ujawnić więcej informacji technicznych związanych ze swoim nowym silnikiem - ich praca została opublikowana w Journal of Experiments in Fluid Mechanics. Liu Yunfeng, starszy inżynier w Instytucie Mechaniki Chińskiej Akademii Nauk wraz ze swoim zespołem od początku 2022 roku eksperymentował nad silnikiem generującym ciąg poprzez wybuch.